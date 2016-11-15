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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 08:56 BJT

《汇市简讯》美元在海外高见108.54日圆，此后遭逢出口商抛汇

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* 美元/日圆在海外高见108.54，因美债收益率上扬，10年期公债升抵2.3%

* 但此后即涌现卖压，东京出口商抛汇，薪酬结算日(Gotobi)的卖盘，市场卖兴更加浓厚

* 美债收益率今早略跌，有助于抑制美元涨势；目前美国10年公债收益率报2.2%

* 在108.00有高达9.9亿美元期权到期 　　* 技术支撑为小时图一目均衡基准线107.63 (完)

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