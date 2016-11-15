全球金市：金价自五个半月低点回升，因出现低接买盘

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示，如果联邦政府通过减税或增加支出来刺激经济，那么美国联邦储备理事会(美联储/FED)将更有理由升息。
市场纷纷押注美国当选总统特朗普将会实施提振美国经济增长和通胀率的财政及其它政策，但达拉斯联储柯普朗却维持对美国经济增长的预估不变 。
欧盟统计局周一公布，欧元区9月工业生产降幅小于预期，工业生产下降主要受汽车、冰箱等耐用品生产大降拖累。
日本7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。
美国商品交易管理委员会(CFTC)周一公布的数据显示，在11月8日止一周，对冲基金及货币经理人的纽约商品期货交易所(COMEX)期金多头仓位连续第三周增加，期银多头仓位也略有提高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/侯雪苹；审校 张荻/王丽鑫)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。