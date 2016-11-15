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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 09:23 BJT

全球金市：金价自五个半月低点回升，因出现低接买盘

美国里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔周一表示，如果联邦政府通过减税或增加支出来刺激经济，那么美国联邦储备理事会(美联储/FED)将更有理由升息。

市场纷纷押注美国当选总统特朗普将会实施提振美国经济增长和通胀率的财政及其它政策，但达拉斯联储柯普朗却维持对美国经济增长的预估不变 。

欧盟统计局周一公布，欧元区9月工业生产降幅小于预期，工业生产下降主要受汽车、冰箱等耐用品生产大降拖累。

日本7-9月当季经济增长超过预期，连续第三季扩张，受益于出口增强，但国内经济活动疲弱令经济复苏是否可以持续笼罩疑云。

美国商品交易管理委员会(CFTC)周一公布的数据显示，在11月8日止一周，对冲基金及货币经理人的纽约商品期货交易所(COMEX)期金多头仓位连续第三周增加，期银多头仓位也略有提高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张若琪/侯雪苹；审校 张荻/王丽鑫)

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