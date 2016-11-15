《香港报摘》--其他报纸重要消息11月15日

**明报**

--中银香港 旗下中银信用卡副总经理冯燕芬表示，从该行的客户来看，第四季的消费气氛有所好转，虽然奢侈品市场仍然萧条，但该行的旅游、餐饮及网上签帐额，首九个月按年比较都有单位数至双位数增长。

**星岛日报**

--政府在住宅市场实施加辣施后，投资者转为寻觅优质工商物业及车位，尖沙嘴豪宅GRAND AUSTIN一个车位，录得投资者以343万港元连租约承接，造价创屋苑新高。

**苹果日报**

--壹传媒 公布至9月底止中期亏损扩大至1.47亿港元，亏损增加主要是上半年香港及台湾经济疲弱而导致广告开支下降，加上期内因整合集团书籍及杂志出版及印刷分部所产生的开支，以及港台两地报章和周刊进行重组所致。

**文汇报**

--福建仙芝楼生物科技集团董事长李晔表示，该公司产品在本港销售增长强劲，又称香港创业板块热门，透明度高，未来公司有意赴港上市。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请点击下列代码**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘