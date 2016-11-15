《香港报摘》--其他报纸重要消息11月15日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
**明报**
--中银香港 旗下中银信用卡副总经理冯燕芬表示，从该行的客户来看，第四季的消费气氛有所好转，虽然奢侈品市场仍然萧条，但该行的旅游、餐饮及网上签帐额，首九个月按年比较都有单位数至双位数增长。
**星岛日报**
--政府在住宅市场实施加辣施后，投资者转为寻觅优质工商物业及车位，尖沙嘴豪宅GRAND AUSTIN一个车位，录得投资者以343万港元连租约承接，造价创屋苑新高。
**苹果日报**
--壹传媒 公布至9月底止中期亏损扩大至1.47亿港元，亏损增加主要是上半年香港及台湾经济疲弱而导致广告开支下降，加上期内因整合集团书籍及杂志出版及印刷分部所产生的开支，以及港台两地报章和周刊进行重组所致。
**文汇报**
--福建仙芝楼生物科技集团董事长李晔表示，该公司产品在本港销售增长强劲，又称香港创业板块热门，透明度高，未来公司有意赴港上市。（完）
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台湾报摘 (整理 梁慧仪；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。