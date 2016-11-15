基金产业：美国顶尖对冲基金削减对Facebook等股票持仓--监管文件

路透纽约11月14日 - 周五及周一监管资料显示，美国顶尖对冲基金第三季大砍Facebook等备受各界瞩目的科技股票，在特朗普意外赢得总统大选之前大动作锁定获利，进而引发上述股票价格挫跌。

9月底止当季，Leon Cooperman的 Omega Advisors及Stanley Druckenmiller的Duquesne Family Office等对冲基金及投资公司削减对所谓"FANG"股票的持仓，包括Facebook 、亚马逊(Amazon) 、Netflix 及谷歌母公司Alphabet 。

这项售股的决定显然颇具先见之知，上述股票第三季涨幅在8-17%不等，远胜于美国标普500指数 的3.3%涨幅。然而，这些股票在特朗普胜选后即暴跌7-9%。

Synovus信托公司资深基金经理Daniel Morgan指出，科技股遭逢抛压，部份因市场认为特朗普的贸易保护措施将打压科技股，而这些股票的营收有很大一部份来自海外。

不过并非所有的对冲基金都看空"FANG"股票，Daniel Loeb的Third Point将Alphabet及Facebook-A股分别加码15万及170万股。(完) (编译 龚芳; 审校 陈宗琦)