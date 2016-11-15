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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 09:25 BJT

《全球汇市》美元接近14年峰值，因美债收益率飙升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0765  1.0734  +0.29  -0.87  1.0860
    美元/日圆            107.88  108.41  -0.49 -10.32  120.30
    欧元/日圆         116.15  116.40  -0.21 -10.98  130.47
    美元/瑞郎            0.9948  0.9980  -0.32  -0.70  1.0018
    英镑/美元            1.2499  1.2485  +0.11 -15.19  1.4738
    美元/加元            1.3530  1.3554  -0.18  -2.23  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8480  6.8540  -0.09  +4.26  6.5680
    澳元/美元            0.7570  0.7550  +0.26  +4.05  0.7275
    新西兰元/美元        0.7131  0.7114  +0.24  +4.48  0.6825
    澳元/日圆         81.720  81.840  -0.15  -6.73  87.620
    新西兰元/日圆     76.940  77.120  -0.23  -6.15  81.980
    英镑/日圆         134.86  135.35  -0.36 -23.90  177.22
    澳元/新西兰元     1.0614  1.0604  +0.09  -0.47  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王丽鑫/王兴亚/徐文焰/杜明霞/王颖；审校 张荻/徐文焰/龚芳/郑茵/戴素萍)

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