港报财经评论：忧加息走资，港股续受困--经济日报11月15日

忧加息走资，港股续受困/ 林瑞芬

对特朗普经济政策预期乐观，美股攀升，但同时忧虑通胀，增加加息机会，引发亚洲市场走资疑虑，港股受拖累。

特朗普当选后，联储局主席耶伦暂未对加息路綫有任何提示，但副主席第二号人物费沙就发言美国逐步加息的理由相当强。据他表示美国经济已接近实现局方在就业和通胀的两大目标，认为美国经济未来的增长力度足以支持逐步加息。不过，他指相比过去美国的加息周期，今次的加息周期步伐可能更为缓慢，累计加息幅度可能更低。

特朗普早前对耶伦有所批评，但重点不是强力要求加息，需知特朗普也是生意人，对借贷成本的敏感度恐怕比历任总统还要高，不会随便大幅提升息率，未来美国加息的步伐应如费沙形容般缓慢，息率正常化时间比较过去都要长得多！目前是息率由超低到正常化的转折点，美元处强势，将触动基金投资各类资产的分配，趋于正常化，亚洲担心走资忧虑大。

上周估腾讯（00700）已捱过200元支持关口，但昨日低见192.2元，收报192.6元，跌3.7%，跌了眼镜，股王都捱不过支持位，可见投资者对港股信心薄弱。公用股中电（00002）、煤气（00003）及防守REIT股领展（00823）捱沽，跌1.5%至2.4 %不等。最新瑞信就提升港灯（02638）与中电，于过去历史数据中往往与美国10年期债券息率呈相反走向，即美息升，两股沽压增，宜抱谨慎态度。

技术上，恒指阻力23000变大，上升轨支持近22000忌失守，不然，将失守周綫保历加通道中轴延伸淡势，考验通道下限支持位（现近21000），昨收22222。国指方面，向上反弹阻力已由10000下移至9700，除非突破阻力，不然，以国指失守周綫保历加通道中轴延伸淡势，考验9000心理大关以至通道下限支持位（现近8700），昨收9342。

港股未如期释放风险，A股就一帆风顺，令投资者另眼相看。上证昨收报3210，升0.45%，基建股强势，中国中铁（沪：601390）、中国中车（沪：601766）及中国交建（沪：601800）涨2.8%至8.1%不等。11月以来，上证从3100回升至现水平累计升幅约3.5%，表现还胜于国指及恒指，同期，两者累计下跌。或者阿爷在调控房市之后，资金略为回流大蓝筹股有关。技术上，上证如进一步顺势突破3200，将有利挑战去年第四季所筑阻力区3300至3400。不过，现今A股慢牛走势为主，上升动力不及以前，走到最后，还是个别发展为主。

最新国家统计局公布，今年1至10月份房地产投资增速比1至9月份加快0.8个百分点，最主要的原因是，去年10月份房地产投资增速非常低，去年是-2.4%，基数非常低，所以就造成今年房地产投资增速比较高。由于去年的11月、12月基数也比较低，所以估计后面几个月房地产投资的增速还有可能略有加快，或者说保持这个势头，不会明显下降，这属于一个滞后的活动。

对明年中国经济前景的展望，参考瑞银发表研究报告认为，中国的GDP增长将放缓，可能由今年的6.7%降至2017年的6.4%，2018年将再降至6%，原因在预期物业市场下行，建筑及其他相关投资进一步减速，抵销了出口温和复苏及政府基建投资的正面影响。因此，该行预期，政府将推出更多财政政策，以应对2017年经济下行压力，亦要控制过度杠杆及资产泡沫引致的财务风险，故政策将转至控制风险。瑞银料信贷增长将持续强劲，以支持财政支出和整体增长。（完）

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