港报财经评论：致胜之道：睇性格看值博率--信报11月15日

致胜之道：睇性格看值博率/ 陆文

回顾笔者一生的投资经历，现阶段能笑看股场这英雄地，如早年能洞悉港股有10年周期论的起伏，配合内地开放及全球量化宽松引发的投资良机，致富似难实易。当然，上述均属＂马后炮＂之言。投资者不妨在寻找致胜之道上，学习各家大成，听取笔者视作座右铭的＂人贵自知＂，作为选择一套符合阁下投资性格的长远策略，持之以恒必有成果；对进行投机活动，即宜抱博彩策略，重视买卖目标的值博率，配合止蚀执行力，赢大输小亦可致富。世上无必胜之道，任何投资回报与风险必成正比。

投资可算是一门博大精深的学问，在一般书店可找到大量投资相关的书籍，不少是从事投资的专业人士穷一生涉足这行业的得着，但亦有更多掌握最新市场资讯及科学化的分析精英，力求为投资者寻找一条赚钱之道，其中有谈论理论化的投资分析，由基本影响市场的元素，包括资金流、群众心理、宏观与微观的经济、行业板块盛衰周期、个股企业的财务数据分析，以至五花八门的技术走势分析...

事实上，一如最深奥的经济学，涉及大量精密数据统计推算，但亦有掌握对公司话事人的经营信念，以至盲目道听途说作跟红顶白的炒作投机，不少为寻找长时期争取10%以下回报作大量的深入分析，但亦有寻找即市有倍数升幅机会的投机者，利用高杠杆以达致高回报的人士，甚至不少书籍提出大量高深渊博的投资学说，其余不少有故事化、华美化、夸张化、专家化，以至水晶球化的投资书籍，读者可各取所需。

不过，目前最受欢迎的投资专家，并非为读者提供必赢贴士及方法，而是一些巧言令色的财经推销员—过往认识一些大行研究员，往往是能走到台上为其理论建议包装得令人信服，为公司大做生意的人士；相反，能准确计出一些公司业绩的资深分析员，只是默默耕耘，推出令人看之乏味的分析报告。

投资市场存在的变数何其多，但成功的投资者多有一套符合其性格的＂投资道＂，可供一般投资者借监，但大部分不是什么金科玉律，对不同性格的投资者得着各异。举例说，一套适用于有耐性的中线投资方法，对一个性急、为短线眼前利益的人士，其投资结果可能是一场大灾祸，这亦是笔者一向强调＂人贵自知＂这格言，投资者在芸芸投资学问中，最先了解自己的性格及可投入的能力及资金，寻找一套适合自己的＂投资道＂，不断从经历的失败错误中作出修补，才能在大量投资书籍学说中找到一个达致阁下拥有黄金屋的美梦成真。

早前拜读毕老林一篇谈及一位成功投资专家芒格（Charlie Munger）的赌马之道，正好带出其投注心法往往是知易行难，或许可透过电脑程式执行。

不过，本栏长期读者亦知笔者对跑马有一定心得和兴趣，在马场内认识一批对赌马各有一套本身认为有效的赚钱法门，情况与市场有大量认为可跑赢大市及投资必胜的投资专家颇相若，不少拥有数十年马场经验，其中最令笔者认同的是其指出一场马有14匹马，如计入鞍上14个骑师，连同约10个马房练马师，一场马涉及的变数何其多？除了马匹的实力状态，其他因素预测的难度，肯定较这14匹马的基本实力为高，扣除难避免的意外，一匹马胜出要有天时地利人和配合。

因此，笔者早在20年前已提出投资股市要重视值博率，以反映投资可能承受的风险不低，无疑股市并非零和游戏，跑马却要为政府抽税减低回报，加上股票作为反映一间公司经营表现，可计算的资料较多亦较可信，但要知在目前大量公司资讯已为市场充分了解，特别是一些基金股的蓝筹与国企股，涉及难预期的变数亦不少，由政策风险以至全球性因素，对一只早已充分反映其利好因素及价值的优质股，在市场资金充裕下，往往有物超所值的溢价存在，一旦市况逆转风险却可以不低，特别是优质股才能吸引大量资金，投资者投放额亦大，可能的损失亦大。

反之，一般具风险的二三线及概念股，在市场警觉性高下，可能对投资者影响不大，不少板块表现有其周期性，如早两三年前的煤炭股热炒后出现大跌，以反映全球经济放缓，但经过两年的调整，在低位企稳一段日子，今年终于藉＂去产能＂奏效，因季节性短缺引发的价格上涨，正好为善于在低位收集周期性股份的中线投资者年内带来不差回报，其在低位收集涉及的风险有限，并有利于止蚀安排，令其值博率来得划算。其余不少庄家股亦涉及大股东接货的成本价，迟早有望复苏炒作，对静市低迷下进行收集者，往往是静市发大财，亦是玩值博率的安排。

不少产业及经济体均要面对不同周期长短起伏，对中线投资者可利用周期低潮收集，或在复苏升浪初现时跟进，严订止蚀有望带来低风险、高回报的投资对象。

至于炒股涉及更多要考虑的因素，由于个别庄家长期作风各异，以至期内股市出现的亢奋情绪多寡及持久性，可盘算影响入市的值博率亦截然不同，紧记世上无绝对必赢的投资/投机方案，但有长期运作赢多输少的策略部署，这亦是笔者以＂谈股论策＂为题，表达在选股重要之余，配合适当的投资策略，有助提升阁下长线投资回报呢！（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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