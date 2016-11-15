港报社评：顾问擅用数据泄密，政府须更严肃处理--明报11月15日

工程顾问公司奥雅纳（ARUP）参与横洲规划，分别吃了土木工程拓展署、房委会和私人发展商3家茶礼，并擅用政府＂限制资料＂（Restricted Information）协助发展商在城规会闯关。事态涉及怀疑泄露政府敏感资料，十分严重，惟迄今政府仅以＂未遵照合约条款＂为由，暂停奥雅纳投标顾问合约3个月。＂惩罚＂与事态严重性不合乎比例，政府应该深入调查研议，以确定是否有人须承担其他责任，包括法律责任。

本报记者追查之下，发现奥雅纳擅用政府数据并非单一个案。过去3年城规会审理的私人申请个案，揭发最少11宗有类似情况，负责顾问公司引用规划署的人口及就业预测数据，事态涉及其他3家顾问公司及多个发展商，项目涵盖住宅、学校及骨灰龛。政府敏感数据资料监管疏漏，为何那么容易被用之以牟利等，值得关注。

＂全港人口及就业数据矩阵＂（TPEDM）由规划署编制，涉及土地发展敏感资料，被列为＂限制资料＂。TPEDM之敏感，在于规划署把全港分成454个小分区，估算每一个小区的人口及就业分布，探讨地区基建需要；由于数据包括政府仍在研究而未开展改划的可能发展项目，因此不得公开。例如规划署研究开发一些人口偏少的偏远郊区，在制作TPEDM时，该区未来人口可能大幅上升，间接反映政府日后发展该区的意向，设若发展商得到这些数据，有可能推测到政府的土地发展策略，可以早着先鞭。目前，大小发展商都在新界一些地区囤地，是否与类似情况有关，值得注意。所以，若说TPEDM无特别、不敏感，并不符合事实。

据规划署发言人表示，规划署向政府部门或顾问公司发放TPEDM数据时，都会要求提交承诺书，列出需要原因，并列明只可在相关政府研究项目使用，不得把数据转发第三者，完成研究后数据须全数销毁。另外，发言人称过去未提供TPEDM作私人项目研究。不过，记者抽查过去3年城规会处理的数十宗更改土地用途及发展规划申请，至少有11宗所涉及的3家顾问公司提交了交通影响评估，都引用了TPEDM资料。其中发展商在古洞南拟兴建270幢洋房的项目，在城规会审理申请时，运输署直言顾问公司提交的交通评估报告，引用了＂规划署的TPEDM数据＂。因此，规划署的说法不符合事实，发言人不知道实情抑或有其他原因，尚待厘清。

TPEDM数据敏感，政府列属＂限制资料＂，即使顾问公司投得政府顾问合约而须参考TPEDM数据，亦只可在相关政府研究项目使用。但是，记者发现奥雅纳和其他3家顾问公司，却随意使用TPEDM数据于私人发展商项目；更令人不解的是，据古洞南的洋房项目，运输署知道顾问公司援引TPEDM数据却不以为意，宛如把事态视作稀松平常，一点也不认为泄密了。这是为什么？难道其他政府部门不认为TPEDM数据应该保密，可以随便取用？事态揭露迄今，相关部门的说法未能解答疑团。

奥雅纳被暂停投标3个月，政府视为未遵照合约条款的＂惩罚＂，不过从市民视角，这是涉及擅用敏感资料、为发展商牟取利益、构成不公平竞争等，事态严重。另外，房委会就委聘奥雅纳做横洲＂规划及工程＂研究，表示考虑跟进行动，包括索偿云云。即使暂时＂停赛＂和索偿，未足以反映事态的严重程度。横洲事件一直被质疑存在官商不正常关系，今次泄密事件，政府处理有高高举起、轻轻放下之嫌；政府为洗脱＂官商勾结＂质疑，应该研究采取更严厉行动，进一步追究相关公司的其他责任。另外，从各家顾问公司轻易取得TPEDM数据，并随意引用，反映涉及此事的机制有问题，政府须审视和检讨这类敏感资料的监管和相关运作，例如是否有公职人员行为不当、涉及利益输送等，并采取措施完善机制，杜绝和堵塞可能内化了的贪腐行为和空间。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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