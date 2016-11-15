中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.24

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.09%至94.24；SDR篮子指数微升至95.06，BIS篮子指数微跌至95.56。
今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.63%，SDR篮子指数跌3.82%，BIS指数跌6.05%。
CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币
价 较上日升贬点数 人民币 6.8495 -204 欧元 7.3676 132 日圆 6.3424 411 港元 0.883 -27.7 英镑 8.5811 -5 澳元 5.1887 -386 新西兰元 4.891 -464 新加坡元 4.8492 -244 瑞郎 6.881 166 加元 5.0662 -191 林吉特 0.6296 -12.8 卢布 9.6314 -110 泰铢 5.1424 -469
为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。
另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.17，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.1，较上日微跌0.07%；RXY参考离岸人民币指数 报95.02，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数 报94.95，较上日微跌0.01%。
汤森路透和港交所6月底联合推出一系列人民币指数，为市场参与者提供可反映人民币兑一篮子主要货币汇率变化的基准指数。新指数系列的特点是高度透明、可用于交易。 （完） (发稿 李文科; 审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。