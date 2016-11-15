中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.24

路透北京11月15日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数周二较上日微跌0.09%至94.24；SDR篮子指数微升至95.06，BIS篮子指数微跌至95.56。

今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.63%，SDR篮子指数跌3.82%，BIS指数跌6.05%。

CFETS篮子货币 今日中间 CFETS篮子货币

价 较上日升贬点数 人民币 6.8495 -204 欧元 7.3676 132 日圆 6.3424 411 港元 0.883 -27.7 英镑 8.5811 -5 澳元 5.1887 -386 新西兰元 4.891 -464 新加坡元 4.8492 -244 瑞郎 6.881 166 加元 5.0662 -191 林吉特 0.6296 -12.8 卢布 9.6314 -110 泰铢 5.1424 -469

为便于市场成员和社会公众获取CFETS人民币汇率指数系列数据，自2016年2月22日起中国外汇交易中心在中国货币网（中英文版）新增人民币汇率指数展示功能，并按周和按月发布人民币汇率指数数据。

另外，汤森路透 和香港交易所 联合开发的RXY全球离岸人民币指数 最新报95.17，较上日微跌0.08%；RXY全球在岸人民币指数 报95.1，较上日微跌0.07%；RXY参考离岸人民币指数 报95.02，较上日微跌0.01%；RXY参考在岸人民币指数 报94.95，较上日微跌0.01%。