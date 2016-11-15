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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 09:53 BJT

金属期市：期锌大幅上涨，因预期中国需求上升

力拓对铜市短期前景“谨慎乐观”。

对冲基金和基金公司持有的纽约商品期货交易所(COMEX)期铜净多仓触及纪录高位，且期金净多仓连续第三周增加。

阿联酋与新加坡一家合资公司计划在阿布扎比工业区投资1.2亿美元，生产铝产品。

智利全国矿业联合会Sonami的主席表示，铜市将从2021年开始进入供应“严重”短缺时期，推动价格走高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 张荻/徐文焰；审校 张若琪/戴素萍)

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