《香港重要政经日程》--11月16日-11月25日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
================== 今日重要政经消息=================
11月16日（周三）
腾讯控股 公布第三季业绩。
信利国际 公布第三季业绩。
英皇娱乐酒店 公布中期业绩。
英皇国际 公布中期业绩。
本间高尔夫 公布中期业绩。
JOYCE BOUTIQUE 公布中期业绩。
敏华控股 公布中期业绩。
德永佳集团 公布中期业绩。
10:30 中广核 股东特别大会。
15:00 卓能集团 股东周年大会。
================== 近期重要政经消息=================
11月17日（周四）
公布8-10月失业率。
利标品牌 公布中期业绩。
衍生集团 公布中期业绩。
华宝国际 公布中期业绩。
华融投资股份 公布中期业绩。
百盛集团 公布第三季度业绩。
冠捷科技 公布第三季度业绩。
10:00 时计宝 股东周年大会。
11月18日（周五）
中国生物制药 公布第三季业绩。
东方报业集团 公布中期业绩。
保华集团 公布中期业绩。
华信地产财务 公布中期业绩。
09:00 港交所 与深交所联合举行深港通 · 交易所推介会。
09:30 中国银行 在中国举行股东特别大会。
11:00 中州证券 在中国举行股东特别大会。
11:30 瑞声科技 业绩简报会。
11月21日（周一）
桐成控股 首日挂牌。
National Electronics Holdings Ltd. 公布中期业绩。
经济日报集团 公布中期业绩。
顺昌集团 公布中期业绩。
11:00 汇丰深港通记者会。
12:00 国浩集团 股东周年大会。
12:15 新创建 股东周年大会。
11月22日（周二）
公布10月份消费物价指数（CPI）。
09:00 亚洲物流及航运会议。
周大福 公布中期业绩。
创维数码 公布中期业绩。
开明投资 公布中期业绩。
亚洲煤业 公布中期业绩。
中港照相 公布中期业绩。
文化传信 公布中期业绩。
国美电器 公布中期业绩。
11月23日（周三）
高雅光学 公布中期业绩。
雅各臣科研制药< 2633.HK>公布中期业绩。
森信纸业集团 公布中期业绩。
东方表行集团 公布中期业绩。
远东发展 公布中期业绩。
威高国际 公布中期业绩。
莎莎国际 公布中期业绩。
石药集团 公布第三季业绩。
11月24日（周四）
伟能集团 首日挂牌。
雅天妮 公布中期业绩。
富士高实业 公布中期业绩。
宝光实业 公布中期业绩。
六福集团 公布中期业绩。
公布10月份进出口数字。
11月25日（周五）
*盟科控股 首日挂牌。
*广东爱得威建设 首日挂牌。
沿海家园 公布中期业绩。
怡益控股 公布中期业绩。
华禧控股 公布中期业绩。
利记 公布中期业绩。
现代美容 公布中期业绩。
华厦置业 公布中期业绩。
建福集团 公布中期业绩。
注：（1）代表新增。
（2）路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完）
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。