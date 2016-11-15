国际油市：油价上涨，因预期页岩油产量下降且OPEC减产希望重燃

“原油价格在持续下滑几天后持稳，”澳新银行(ANZ)周二的一份报告称。

“有关OPEC产量增加的消息仍占据主导，尽管市场关注焦点已经转向各国最终采取外交努力以达成减产协议上面。”

阿尔及利亚国家通讯社APS周日报导，沙特能源部长表示，OPEC必须形成共识，以便激活9月达成的限产协议。OPEC成员国将于本月稍后举行会议。

美国独立石油生产企业Continental Resources执行长Harold Hamm有可能出任特朗普政府的能源部长，该消息也对油市构成支撑。

Hamm如获得任命，将是美国第一位从石油行业直接拔擢的能源部长。

此外，伊拉克计划12月从南部港口出口的巴士拉原油数量从11月的每日324万桶降至316万桶，为四个月来最低。

与此同时，利比亚原油恢复生产，可能限制市场的涨幅。(完)

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