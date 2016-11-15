国际油市：油价上涨，因预期页岩油产量下降且OPEC减产希望重燃

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“原油价格在持续下滑几天后持稳，”澳新银行(ANZ)周二的一份报告称。
“有关OPEC产量增加的消息仍占据主导，尽管市场关注焦点已经转向各国最终采取外交努力以达成减产协议上面。”
阿尔及利亚国家通讯社APS周日报导，沙特能源部长表示，OPEC必须形成共识，以便激活9月达成的限产协议。OPEC成员国将于本月稍后举行会议。
美国独立石油生产企业Continental Resources执行长Harold Hamm有可能出任特朗普政府的能源部长，该消息也对油市构成支撑。
Hamm如获得任命，将是美国第一位从石油行业直接拔擢的能源部长。
此外，伊拉克计划12月从南部港口出口的巴士拉原油数量从11月的每日324万桶降至316万桶，为四个月来最低。
与此同时，利比亚原油恢复生产，可能限制市场的涨幅。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞/郑茵 审校 王颖/戴素萍)
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美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。