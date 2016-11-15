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市场报道 | 2016年 11月 15日 星期二 10:08 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--11月15日至11月22日

路透11月15日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明
，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)。
    
 公布日期       公布时间    公司代码    业绩季度及公司名称
 2016/11/15     BMO         TJX.N       Q3 2017 TJX Companies Inc 
 2016/11/15     BMO         HD.N        Q3 2016 家得宝(Home Depot)
 2016/11/15     AMC         A.N         Q4 2016 安捷伦科技(Agilent Technologies)
 2016/11/16     NTS         TGT.N       Q3 2016 Target Corp 
 2016/11/16     BMO         LOW.N       Q3 2016 Lowe's Companies Inc 
 2016/11/16     BMO         PGR.N       Q3 2016 Progressive Corp 
 2016/11/16     BMO         PGR.N       10月 2016 Progressive Corp 
 2016/11/16     AMC         NTAP.OQ     Q2 2017 NetApp Inc 
 2016/11/16     AMC         LB.N        Q3 2016 L Brands Inc 
 2016/11/16     AMC         CSCO.OQ     Q1 2017 思科(Cisco Systems)
 2016/11/17     BMO         HP.N        Q4 2016 Helmerich and Payne Inc 
 2016/11/17     BMO         SPLS.OQ     Q3 2016 史泰博(Staples)
 2016/11/17     BMO         WMT.N       Q3 2017 沃尔玛(Wal Mart Stores)
 2016/11/17     BMO         SJM.N       Q2 2017 J M Smucker Co 
 2016/11/17     BMO         BBY.N       Q3 2017 百思买(Best Buy)
 2016/11/17     AMC         CRM.N       Q3 2017 Salesforce.com Inc 
 2016/11/17     AMC         AMAT.OQ     Q4 2016 应用材料(Applied Materials)
 2016/11/17     AMC         ROST.OQ     Q3 2016 Ross Stores Inc 
 2016/11/17     AMC         INTU.OQ     Q1 2017 Intuit Inc 
 2016/11/17     21:15       GPS.N       Q3 2016 Gap Inc 
 2016/11/18     BMO         FL.N        Q3 2016 Foot Locker Inc 
 2016/11/21     BMO         TSN.N       Q4 2016 Tyson Foods Inc 
 2016/11/22     NTS         SIG.N       Q3 2017 Signet Jewelers Ltd 
 2016/11/22     NTS         URBN.OQ     Q3 2017 Urban Outfitters Inc 
 2016/11/22     13:00       ADI.OQ      Q4 2016 亚德诺半导体(ADI)
 2016/11/22     BMO         PDCO.OQ     Q2 2017 Patterson Companies Inc 
 2016/11/22     BMO         CPB.N       Q1 2017 Campbell Soup Co 
 2016/11/22     BMO         JEC.N       Q4 2016 Jacobs Engineering Group Inc 
 2016/11/22     BMO         DLTR.OQ     Q3 2016 Dollar Tree Inc 
 2016/11/22     BMO         MDT.N       Q2 2017 美敦力(Medtronic)
 2016/11/22     BMO         HRL.N       Q4 2016 Hormel Foods Corp 
 2016/11/22     AMC         HPE.N       Q4 2016 惠普企业(HPE)
 2016/11/22     AMC         HPQ.N       Q4 2016 惠普(HP)
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (整理 杜明霞；审校 张若琪)

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