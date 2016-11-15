台湾汇市：台币兑美元盘初随亚币小幅反弹，惟交投转偏淡料暂横向整理

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月15日 - 台币兑美元 周二盘初随亚币微弹；交易员表示，台币连三日急跌后，盘初首见小幅反弹契机，不过量能转趋淡净及台股持平整理，今日台币料暂在31.900附近横向整理，静待外资释出进一步交投方向。
他们指出，台北外汇开盘一小时成交量约为1.26亿美元，其中外资买卖汇皆有、暂看不出明显方向，至于日前交投畅旺的出口商抛汇卖需也见缩手，后续仍须关注外资及出口商等两股力道变化。
〞现在台币不易大升，只是暂时整理一下。〞一大型公股银行交易员说。
本地时间10:16时，台币兑美元报在31.900，交投区间介于31.875-31.927，上日收在31.949。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一周及一个月期美元/台币换汇点一度联袂由溢价转为折价，但后来又转为溢价，走势较显震荡；目前一个月美元/台币远汇 报31.935/31.985，上日收在32.000。
目前韩元兑美元 暂报1,167.5，上日收在1,171.9；台股加权指数 则在平盘整理。
交易员预测今日台币主要交易区间：
•31.850-31.950。
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