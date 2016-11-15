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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 10:45 BJT

芝加哥期市：小麦小涨，从六周低位反弹

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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           395.50  1.50    +0.38%   -1.86%       409.36  33
    CBOT玉米           336.75  -0.50   -0.15%   -1.03%       347.87  34
    CBOT大豆           988.00  3.75    +0.38%   +0.20%       988.13  38
    CBOT稻米           9.44    $0.04   +0.48%   -2.78%       $10.17  24
    美国原油           43.80   $0.48   +1.11%   +0.90%       $48.08  31
    汇率
    欧元/美元          $1.076  $0.002  +0.22%   -0.85%
    美元/澳元          0.7559  0.001   +0.12%   +0.12%
    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)    
    
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 王颖/汪红英；审校 戴素萍/李春喜)

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