台湾个股：若特朗普扩大支出并维系强势美元，对寿险业有利--国泰金总经理

* 弱特朗普扩大财政及强势美元，将对寿险业有利

* 选前已陆续调结海外债券部位，将找时机再投资

* 美国指标10年公债殖利率弹升，对寿险是正面发展

* 旗下国泰人寿将持续增加海外债券投资部位

路透台北11月15日 - 台湾资产最大金控--国泰金控 总经理李长庚周二表示，寿险公司资产向来追求高收益率，假设美国新总统特朗普将扩大财政支出并维持强势美元，美联储也可能以升息政策因应，这样对寿险公司当然是好的。

今日李长庚在一场投资人说明会并指出，第三季已调结部分海外债券预留一些现金部位再投资，如今看来这策略是对的。

“美国10年公债这几天殖利率弹很多，这对寿险业是正面的发展，不过这几天的变动可能会影响到公司净值。”国泰人寿副总经理林昭廷也说。

美国指标10年公债 自上周三升破2%关口后，连续三日至周一弹升至2.30%创今年盘中新高，今日亚洲盘已持稳在2.18-2.25%区间，后续仍须密切留意美债后市将牵动全球市场动态。

至于美国大选后全球股市震荡大跌恐冲击寿险公司未实现利益，林昭廷表示，没有去关心短期间的未实现损益变化，但对我们讲究长期收益的寿险业而言，这反而是好的进场时机。

国泰金控旗下寿险今年前三季总投资金额高达4兆(万亿)8,869亿台币，其中海外股、债投资比重合计达58.6%，含国际板债券在内的海外债券投资占比52.5%，收益率高达5.9%，以美元计价债券为主，占海外债券比重的九成二。

林昭廷也说，国寿距离海外投资上限仍有2-3%额度，加上今年现金股利增为208亿台币仍有去化压力，将会持续投资海外债券。