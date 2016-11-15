欧洲个股：意大利西雅那银行债务转换以最多53亿欧元的债券为目标

路透米兰11月14日 - 意大利西雅那银行 周一宣布了计划中的债转股条件，这是旨在避免该行倒闭的救助计划的一大关键。

该行称，这项自愿性的债务转换提议会以42.89亿欧元(46亿美元)的次级债为目标。该行还考虑对价值10亿欧元、名为Fresh 2008的混合金融工具进行转换。

债转股是50亿欧元(54亿美元)救助计划的一个关键环节。救助计划旨在打消监管机构对该行资本状况及坏账的担忧。

据知情人士称，该行的目标是通过债务转换，将其股本提高逾10亿欧元。50亿欧元中的其它资金来自一个或多个基石投资者，以及在市场售股所得资金。

按照救援计划，该行还计划把大约280亿欧元的坏账转到一个特殊机构(special vehicle)，后者将对这些坏账进行证券化并将之销售。

债务转换能降低西雅那银行需在市场筹集的资金数量，同时提高该行成功完成救助计划的机率。