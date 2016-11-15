澳新汇市：澳元和新西兰元从一个月低点反弹

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
“澳洲央行对待通胀的态度明显转变。诚然，央行并未发出警讯，”CommSec首席经济学家Craig James说。
“简单来说，利率政策可能将维持稳定直到进入2017年很长一段时间。”
澳洲央行总裁洛威今日稍晚将在墨尔本发表讲话，分析师期待聆听他发表观点，评论美国总统当选人特朗普的竞选承诺是否会真的提升美国通胀率和利率水平。
新西兰元/美元 报0.7114美元，从周一触及的一个月低位0.7070回升。
新西兰仍受到几次强烈地震影响，南岛的交通线受创最重。
虽然地震损害仍在评估当中，不过分析师估计重建工作可能耗资25亿新西兰元(完)
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全部现汇报价 (编译 汪红英/徐文焰；审校 李爽/张涛)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。