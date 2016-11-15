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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 11:04 BJT

澳新汇市：澳元和新西兰元从一个月低点反弹

“澳洲央行对待通胀的态度明显转变。诚然，央行并未发出警讯，”CommSec首席经济学家Craig James说。

“简单来说，利率政策可能将维持稳定直到进入2017年很长一段时间。”

澳洲央行总裁洛威今日稍晚将在墨尔本发表讲话，分析师期待聆听他发表观点，评论美国总统当选人特朗普的竞选承诺是否会真的提升美国通胀率和利率水平。

新西兰元/美元 报0.7114美元，从周一触及的一个月低位0.7070回升。

新西兰仍受到几次强烈地震影响，南岛的交通线受创最重。

虽然地震损害仍在评估当中，不过分析师估计重建工作可能耗资25亿新西兰元(完)

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全部现汇报价 (编译 汪红英/徐文焰；审校 李爽/张涛)

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