台湾汇市：台币兑美元中止连三日跌势收盘微扬，追随亚币弹升惟量能转淡

* 台币微收升中止连三日跌势 * 主随亚币弹升惟量能转淡 * 明日台币波动区间料在31.780-31.900 路透台北11月15日 - 台币兑美元 周二随亚币微幅收扬；交易员认为，台币连 三日急跌后，今日首见小幅反弹契机，不过量能转趋淡净及台股持平整理较难提供指引，令 台币弹幅有限；连海外NDF一周及一个月期美元/台币换汇点也转为小幅折价，显示目前亚币 续跌风险稍见降温。 他们指出，今日外资买卖汇皆有、看不出交投方向，跟近期大举汇出态势有明显差异， 惟外资已连五日卖超台股仍须留意外资动向，至于日前交投畅旺的出口商抛汇卖需也见缩手 ，后续关注外资及出口商等两股力道拉扯，如美元涨势稍歇，台币或有机会回测31.800。 〞看起来32元关卡还蛮重的，今天连挑战的意味都没有。〞一大型公股银行交易员说 。 交易员指出，原本市场预期台币续贬靠向32元整数关口，但随着国际美元涨幅已深，追 价力道减弱及美元指数已从波段高点回落，带动台币跟进主要亚币反弹走势，短线台币可望 暂先收敛此前跌幅，再观望外资释出进一步交投方向。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点由溢价 转为小幅折价；一个月美元/台币远汇 报31.818/31.869，上日收在32.000。 大多数新兴亚币周二在大跌后小升，但亚币前景依然偏空，美债收益率上涨促使美元徘 徊在14年高位附近。 其中韩元 今收报1,170.6，较周一收盘价1,171 .9升值0.1%。 台湾股市周二收跌0.1%至8,931.03点，连续第三日下跌。证券交易所资料显示，外资及 陆资在台股卖超125.32亿台币，连五个交易日卖超共计661.80亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.780-31.900。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.870 31.949 31.825-31.927 31.910 5.68 12.17 司 元太外汇经纪公 31.866 31.948 31.824-31.910 31.910 3.62 7.17 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.010/0.010 0.050/0.070 美元/台币六个月期 -0.110/-0.070 -0.030/0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)