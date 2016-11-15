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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 17:17 BJT

台湾汇市：台币兑美元中止连三日跌势收盘微扬，追随亚币弹升惟量能转淡

* 台币微收升中止连三日跌势
    * 主随亚币弹升惟量能转淡
    * 明日台币波动区间料在31.780-31.900

    路透台北11月15日 - 台币兑美元 周二随亚币微幅收扬；交易员认为，台币连
三日急跌后，今日首见小幅反弹契机，不过量能转趋淡净及台股持平整理较难提供指引，令
台币弹幅有限；连海外NDF一周及一个月期美元/台币换汇点也转为小幅折价，显示目前亚币
续跌风险稍见降温。
    
    他们指出，今日外资买卖汇皆有、看不出交投方向，跟近期大举汇出态势有明显差异，
惟外资已连五日卖超台股仍须留意外资动向，至于日前交投畅旺的出口商抛汇卖需也见缩手
，后续关注外资及出口商等两股力道拉扯，如美元涨势稍歇，台币或有机会回测31.800。 
    
     〞看起来32元关卡还蛮重的，今天连挑战的意味都没有。〞一大型公股银行交易员说
。
    
    交易员指出，原本市场预期台币续贬靠向32元整数关口，但随着国际美元涨幅已深，追
价力道减弱及美元指数已从波段高点回落，带动台币跟进主要亚币反弹走势，短线台币可望
暂先收敛此前跌幅，再观望外资释出进一步交投方向。 
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前指标一个月期美元/台币换汇点由溢价
转为小幅折价；一个月美元/台币远汇 报31.818/31.869，上日收在32.000。
    
    大多数新兴亚币周二在大跌后小升，但亚币前景依然偏空，美债收益率上涨促使美元徘
徊在14年高位附近。 其中韩元 今收报1,170.6，较周一收盘价1,171
.9升值0.1%。 

    台湾股市周二收跌0.1%至8,931.03点，连续第三日下跌。证券交易所资料显示，外资及
陆资在台股卖超125.32亿台币，连五个交易日卖超共计661.80亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.780-31.900。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
                                                                          亿美元
                                                                                
 台北外汇经纪公      31.870     31.949  31.825-31.927   31.910      5.68   12.17
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.866     31.948  31.824-31.910   31.910      3.62    7.17
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期         -0.010/0.010               0.050/0.070
 美元/台币六个月期        -0.110/-0.070               -0.030/0.010
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价      　          

 (记者 詹静宜； 审校 乔艳红)

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