台湾债市：10年指标券殖利率创逾一年新高，外资汇出短期资金偏紧

* 105/11殖利率连四弹创逾一年高，货市资金偏紧 * 逢高观察是否有买盘承接，美债走势仍是关键 * 明日105/11殖利率区间在1.150-1.200% 路透台北11月15日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周二第四日收高，并创10年公债逾一年 高位。交易员表示，因外资汇出令货币市场资金趋紧、短率趋升，且因观望气氛浓厚令报价不连续加剧殖利率 波动。 虽然亚洲交易时段的美国指标10年公债殖利率脱离昨晚高位止稳，不过他们认为，市场仍在消化特朗普竞 选时提出的政策，在市场信心薄弱下，美债殖利率能否止弹回稳仍在未定之天。短线台债料跟着美债变动。 〞失序的市场不理他，哪有人没选上时被当小丑，选上却当神的道理。〞一大型公股银行交易主管说。 他认为，近日因外资汇出，使得货币市场资金偏紧，短线的确会影响台债走势。不过银行间资金仍旧相当 宽松，且央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额逾7.4兆台币，在台湾升息时点至少落在明年下 半的预期下，台债殖利率没有大幅弹升的理由。 一大型票券商交易员也称，随着台债殖利率弹升，投资价值也浮现。今日10年冷券105/4 或 因停损盘抛出，成交利率达1.30%，但随后买盘挂价以1.18%成交，显示只要有利差可图，口袋深的实质买盘仍 会进场承接。 〞对大型行库而言，这是天上掉下来的礼物啊。〞大型公股银行交易主管说。 另一大型票券商交易主管称，就技术面观察，10年公债殖利率短期均线乖离率过大，随时有回落修正机会 ，惟下方套牢卖压沉重，回档幅度料将有限。 一位大型银行交易主管则指出，台债走势欲止稳，除国际债市以外，还要看大金主邮局何时出手承接筹码 ；此外，22日标售的30年券105/14得标利率也是重要观察指标。 105/11殖利率收升5.66基点报1.1956%，此前10年券收盘高点为去年11月9日的1.2200%。 交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.150-1.200%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/13 +9.00 0.8500 0.8075-0.8500* 22.0 10 105/11 +5.66 1.1956 1.0920-1.2088* 87.5 30 105/14 +3.50 1.8950 1.8700-1.8990* 3.0 *表创该券交易以来殖利率高位 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.1956% 5 105/13 0.8500% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 董永年；审校 杨淑祯)