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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 15:27 BJT

台湾债市：10年指标券殖利率创逾一年新高，外资汇出短期资金偏紧

* 105/11殖利率连四弹创逾一年高，货市资金偏紧
    * 逢高观察是否有买盘承接，美债走势仍是关键
    * 明日105/11殖利率区间在1.150-1.200%

    路透台北11月15日 - 台湾指标10年105/11期 殖利率周二第四日收高，并创10年公债逾一年
高位。交易员表示，因外资汇出令货币市场资金趋紧、短率趋升，且因观望气氛浓厚令报价不连续加剧殖利率
波动。
    
    虽然亚洲交易时段的美国指标10年公债殖利率脱离昨晚高位止稳，不过他们认为，市场仍在消化特朗普竞
选时提出的政策，在市场信心薄弱下，美债殖利率能否止弹回稳仍在未定之天。短线台债料跟着美债变动。  
  
       
     〞失序的市场不理他，哪有人没选上时被当小丑，选上却当神的道理。〞一大型公股银行交易主管说。
    
    他认为，近日因外资汇出，使得货币市场资金偏紧，短线的确会影响台债走势。不过银行间资金仍旧相当
宽松，且央行可转让定期存单(NCDs)及定期存单(CDs)发行余额逾7.4兆台币，在台湾升息时点至少落在明年下
半的预期下，台债殖利率没有大幅弹升的理由。
    
    一大型票券商交易员也称，随着台债殖利率弹升，投资价值也浮现。今日10年冷券105/4 或
因停损盘抛出，成交利率达1.30%，但随后买盘挂价以1.18%成交，显示只要有利差可图，口袋深的实质买盘仍
会进场承接。
    
    〞对大型行库而言，这是天上掉下来的礼物啊。〞大型公股银行交易主管说。
    
    另一大型票券商交易主管称，就技术面观察，10年公债殖利率短期均线乖离率过大，随时有回落修正机会
，惟下方套牢卖压沉重，回档幅度料将有限。
    
    一位大型银行交易主管则指出，台债走势欲止稳，除国际债市以外，还要看大金主邮局何时出手承接筹码
；此外，22日标售的30年券105/14得标利率也是重要观察指标。
    
    105/11殖利率收升5.66基点报1.1956%，此前10年券收盘高点为去年11月9日的1.2200%。
    
    交易员预估，105/11殖利率明日区间在1.150-1.200%。       

         收盘价                 涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                 (基点)                                (亿台币)
     5   105/13                  +9.00    0.8500    0.8075-0.8500*        22.0
    10   105/11                  +5.66    1.1956    1.0920-1.2088*        87.5
    30   105/14                  +3.50    1.8950    1.8700-1.8990*         3.0
   *表创该券交易以来殖利率高位
    
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.1956%
   5    105/13                          0.8500%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 董永年；审校 杨淑祯)

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