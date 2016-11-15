日本股市：日经指数早盘下滑，因投资者了结获利

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
自上周三美国大选结果揭晓以来，日经指数已经累计上涨近9%，因本地市场的投资者重新评估特朗普当选对经济的影响。
出口股涨跌互见，丰田汽车 涨0.4%，本田汽车 涨0.4%，Panasonic 则下跌0.2%。
三菱日联金融 跳涨4.0%，该公司此前称将斥资1,000亿日圆，购买最多1.69%的自家股票。
另外两家大型银行的股票也走高，此前发布的年中财报与预期相符。三井住友金融集团 涨3.9%，瑞穗金融集团 涨1.2%。
银行股普遍受美债收益率上升提振。
东证股价指数 微张0.02%报1,400.28点，JPX日经400指数 小涨0.07%至12,591.69点。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。