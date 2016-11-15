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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 11:11 BJT

日本股市：日经指数早盘下滑，因投资者了结获利

自上周三美国大选结果揭晓以来，日经指数已经累计上涨近9%，因本地市场的投资者重新评估特朗普当选对经济的影响。

出口股涨跌互见，丰田汽车 涨0.4%，本田汽车 涨0.4%，Panasonic 则下跌0.2%。

三菱日联金融 跳涨4.0%，该公司此前称将斥资1,000亿日圆，购买最多1.69%的自家股票。

另外两家大型银行的股票也走高，此前发布的年中财报与预期相符。三井住友金融集团 涨3.9%，瑞穗金融集团 涨1.2%。

银行股普遍受美债收益率上升提振。

东证股价指数 微张0.02%报1,400.28点，JPX日经400指数 小涨0.07%至12,591.69点。(完)

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