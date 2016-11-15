新闻稿：中国双十一销售再创纪录缓解对消费放缓担忧--标普

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香港，2016年11月15日—标普全球评级11月14日宣布，今年中国“双十一”期间销售再创纪录，缓解了人们对经济放缓形势下消费下滑的担忧。中国今年将超越美国成为全球最大的零售市场。 我们认为，今年零售额激增的主要原因是线上消费所占比重日益提高。中国已经成为世界上第一大的网络零售市场。 标普全球评级信用分析师张瑜珍表示：“我们预计，线上零售在中国消费者购物所占比重将逐步增加，未来几年零售业的这种基本面变化将得到延续，从而令阿里巴巴集团控股有限公司（阿里巴巴集团）和京东集团（京东）等网络零售经营商受益。但经济增长放缓将令传统的线下零售商继续面临销售增长乏力的局面。” 2012年以来双十一一直是全球最大的线上消费日。今年阿里巴巴集团（A+/ 稳定/--；cnAAA/--）宣布当日线上零售额达到178亿美元，一举突破去年创下的143亿美元的历史纪录，同比增长32%。去年双十一单日销售额约占第四季度总额的约10%。与之类似，京东（BBB-/稳定/--；cnA-/--）宣布当日总交易额同比增长约59%。 此外，销售从传统线下零售商向线上零售转移的步伐没有丝毫放缓的趋势。2016年前九个月中国线上零售总额同比增长25.1%，远高于同期总零售额10.7%的增幅。我们预计，受益于移动端销售渗透率上升以及中国物流运输改善推动购物更为便利，未来12-24个月内线上零售额年增长率将保持在20.0%-25.0%的水平。 与之相比，我们评级的百货商场运营商2016年上半年平均同店销售额同比下降7.3%，而同期收入增长2.3%。这些运营商包括银泰商业（集团）有限公司（银泰集团，BB-/ 稳定/--；cnBB+/--）、金鹰商贸集团有限公司（金鹰商贸，BB-/稳定/--；cnBB+/--）、百盛商业集团有限公司（百盛，B/负面/--；cnB+/--）和茂业国际控股有限公司（茂业国际，B-/负面/--；cnB-/--）。 我们认为，阿里巴巴集团和京东可能将在中国网络零售市场占据主导地位，但专业零售商（如唯品会控股有限公司）将专注于细分折扣零售市场，从而实现差异化生存。我们预计，京东销售额2016年将增长37.0%-41.0%，2015年增幅为57.1%；阿里巴巴集团2016年核心商务收入可能将增长35.0%-45.0%，2015年增幅为38.9%，此外，我们预计，未来12-24个月内京东盈利能力将改善，主要原因是自营业务商品类别增加以及第三方销售增长，但物流和营销费用上升部分抵消这一优势。 为了对抗网络零售商的竞争，百货商场运营商正在将店面转型改建为其它零售业态，如购物中心或折扣商品零售中心。但是，鉴于盈亏平衡周期较长，我们预计这一战略在未来12个月左右的时间内不会实质性改善其盈利能力。我们认为，它们的信用状况可能出现进一步分化，线上零售商继续凭借强劲的经营性现金流和较低的财务杠杆增强自身实力，而线下零售商因进一步投资而继续维持较高的财务杠杆。 标普全球评级认为，尽管中国网络销售出现大幅增长，但实体店的店内体验对很多消费者仍然具有吸引力。 张瑜珍表示：“长期来看，我们认为成功的零售商能够将线上和线下平台相融合，从而跟上快速变化的零售环境和不断提高的消费者需求。” 部分零售商已经在这方面做出努力。2016年8月，沃尔玛公司宣布，将其中国线上平台（一号店）出售给京东，同时与京东达成战略合作关系。此次交易将有助于沃尔玛利用京东大量的线上客户和物流网络资源。京东则将受益于沃尔玛较高的品牌知名度和供应链，从而向消费者提供更多种类的商品。与之类似，阿里巴巴集团也对线下零售商（如苏宁云商集团股份有限公司和银泰集团）投资。2015年底在线图书零售商当当网宣布，计划在三年内开1,000家实体书店，改善用户购物体验，从而提振在线平台销售。 只有评级委员会可以决定评级行动，本报告并不构成评级行动。(完)