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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 11:16 BJT

韩国金融：10月银行外汇存款连降两月，并创四个月低点

路透首尔11月15日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国10月银行外汇存款连续第二个月下降，并创6月来最低水准。

韩国央行在声明中称，截至10月底，银行外汇存款总额下降46.8亿美元至618.2亿美元。9月外汇存款为665亿美元。

声明称，10月美元存款下降37.8亿美元至527.4亿美元，因企业用美元存款进行贸易结算。10月美元存款占所有外汇存款的比例略超85%。

人民币 和日圆 存款分别降至10.9亿美元和34.9亿美元，在外汇存款中的占比分别为1.8%和5.6%。(完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)

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