韩国金融：10月银行外汇存款连降两月，并创四个月低点

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透首尔11月15日 - 韩国央行周二公布的数据显示，韩国10月银行外汇存款连续第二个月下降，并创6月来最低水准。
韩国央行在声明中称，截至10月底，银行外汇存款总额下降46.8亿美元至618.2亿美元。9月外汇存款为665亿美元。
声明称，10月美元存款下降37.8亿美元至527.4亿美元，因企业用美元存款进行贸易结算。10月美元存款占所有外汇存款的比例略超85%。
人民币 和日圆 存款分别降至10.9亿美元和34.9亿美元，在外汇存款中的占比分别为1.8%和5.6%。(完) (编译 李爽； 审校 艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。