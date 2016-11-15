主要国家经济指标预测--11月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月16日(三) 0030 澳洲薪资价格指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.0% +2.1% 0200 新西兰公债海外持有比例 10月 -- 61.9% 0930 英国请领失业金人数(千人，较前月) 10月 增加2.0 增加0.7 按ILO标准计算的失业率 截至9月的三个月 4.9% 4.9% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.3% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) +2.4% +2.3% 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 11月 -- 正5.2 1200 美国MBA抵押贷款市场指数 前周 -- 480.5 抵押贷款再融资指数 -- 2,031.9 1330 加拿大制造业销售(较前月) 9月 +0.1% +0.9% 1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 10月 +1.2% +0.7% (较前月) +0.3% +0.3% 扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期) +1.5% +1.2% (较前月) +0.2% +0.2% 扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期) -- +1.5% (较前月) -- +0.3% 1415 美国工业生产(较前月) 10月 +0.2% +0.1% 产能利用率 75.5% 75.4% 制造业产出(较前月) +0.3% +0.2% 1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 11月 63 63 2100 美国整体资本流动(亿美元) 9月 -- 净流入738 外资购买美国公债(亿美元) -- 净卖出248 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第三季 -- +0.9% 产出指数 -- +0.2% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,049 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超1,064 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 11月15日(二) -- 韩国贸易收支(亿美元) 10月修正值 顺差69.7 -- 出口 -3.2% -- 进口 -4.8% -- 0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值 +0.2% +0.3% (未经季调较上年同期) +1.5% +1.8% 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 10月终值 持平 +0.1% (较上年同期) +0.5% +0.5% 0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季初值 +0.3% +0.2% (较上年同期) +0.9% +0.8% 0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.1% +0.3% (较上年同期) +0.9% +1.1% 核心CPI(较前月) 持平 +0.2% (较上年同期) +1.2% +1.4% 零售物价指数(RPI)(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) +2.0% +2.2% 0930 英国生产者物价指数(PPI) 10月 投入物价(未经季节调整，较前月) +4.6% +2.1% (未经季节调整，较上年同期) +12.2% +9.1% 产出物价(未经季节调整，较前月) +0.6% +0.3% (未经季节调整，较上年同期) +2.1% +1.7% 核心产出物价(未经季节调整，较前月) +0.4% +0.2% (未经季节调整，较上年同期) +1.9% +1.7% 1000 德国ZEW经济景气指数 11月 正13.8 正8.1 现况指数 正58.8 正61.5 1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 9月 顺差265 顺差225 1000 欧元区GDP(较前季) 第三季第二次估值 +0.3% +0.3% (较上年同期) +1.6% +1.6% 1330 美国纽约联储制造业指数 11月 正1.5 负2.50 1330 美国进口物价(较前月) 10月 +0.5% +0.4% 出口物价(较前月) +0.2% +0.2% 1330 美国零售销售(较前月) 10月 +0.8% +0.6% 扣除汽车的零售销售(较前月) +0.8% +0.5% 1500 美国企业库存(较前月) 9月 +0.1% +0.2% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 王颖/于春红；审校 王兴亚)