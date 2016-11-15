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亚洲 | 2016年 11月 16日 星期三 07:14 BJT

****主要国家经济指标预测--11月16日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 

    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段     预估值        前值
    
    11月16日(三)
    0030 澳洲薪资价格指数(较前季)                   第三季      +0.5%       +0.5%
                         (较上年同期)                           +2.0%       +2.1%
    0200 新西兰公债海外持有比例                       10月        --        61.9%
    0930 英国请领失业金人数(千人，较前月)             10月    增加2.0     增加0.7
             按ILO标准计算的失业率         截至9月的三个月       4.9%        4.9%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)             +2.4%       +2.3%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)           +2.4%       +2.3%
    1000 瑞士ZEW投资者信心指数                        11月        --        正5.2
    1200 美国MBA抵押贷款市场指数                      前周        --        480.5
                抵押贷款再融资指数                                --      2,031.9
    1330 加拿大制造业销售(较前月)                      9月      +0.1%       +0.9%
    1330 美国最终需求生产者物价指数(PPI)(较上年同期)  10月      +1.2%       +0.7%
                                        (较前月)                +0.3%       +0.3%
            扣除食品和能源的最终需求PPI(较上年同期)             +1.5%       +1.2%
                                       (较前月)                 +0.2%       +0.2%
            扣除食品、能源和贸易的最终需求PPI(较上年同期)         --        +1.5%
                                             (较前月)             --        +0.3%
    1415 美国工业生产(较前月)                         10月      +0.2%       +0.1%
             产能利用率                                         75.5%       75.4%
             制造业产出(较前月)                                 +0.3%       +0.2%
    1500 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数         11月         63          63
    2100 美国整体资本流动(亿美元)                      9月        --    净流入738
         外资购买美国公债(亿美元)                                 --    净卖出248
    2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数          第三季        --        +0.9%
                                  产出指数                        --        +0.2%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                     前周        --    买超6,049
         外资投资日本股票(亿日圆)                                 --    卖超1,064
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： 
     
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段        现值      预估值

    11月15日(二)
      -- 韩国贸易收支(亿美元)                    10月修正值    顺差69.7       --      
                 出口                                             -3.2%       --      
                 进口                                             -4.8%       --      
    0700 德国国内生产总值(GDP)(经季节调整较前季) 第三季初值       +0.2%     +0.3%     
                            (未经季调较上年同期)                  +1.5%     +1.8%     
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)     10月终值         持平     +0.1%     
                                 (较上年同期)                     +0.5%     +0.5%     
  　0900 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季初值        +0.3%     +0.2%      
                            (较上年同期)                          +0.9%     +0.8%     
    0930 英国消费者物价指数(CPI)(较前月)              10月        +0.1%     +0.3%     
                            (较上年同期)                          +0.9%     +1.1%     
             核心CPI(较前月)                                       持平     +0.2%     
                (较上年同期)                                      +1.2%     +1.4%     
             零售物价指数(RPI)(较前月)                             持平     +0.1%     
                           (较上年同期)                           +2.0%     +2.2%     
    0930 英国生产者物价指数(PPI)                      10月
                     投入物价(未经季节调整，较前月)               +4.6%     +2.1%      
                         (未经季节调整，较上年同期)              +12.2%     +9.1%     
                     产出物价(未经季节调整，较前月)               +0.6%     +0.3%     
                         (未经季节调整，较上年同期)               +2.1%     +1.7%     
                     核心产出物价(未经季节调整，较前月)           +0.4%     +0.2%     
                             (未经季节调整，较上年同期)           +1.9%     +1.7%     
    1000 德国ZEW经济景气指数                          11月       正13.8     正8.1     
                    现况指数                                     正58.8    正61.5    
    1000 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)          9月      顺差265   顺差225   
    1000 欧元区GDP(较前季)                  第三季第二次估值      +0.3%     +0.3%     
                  (较上年同期)                                    +1.6%     +1.6%     
    1330 美国纽约联储制造业指数                       11月        正1.5    负2.50    
    1330 美国进口物价(较前月)                         10月        +0.5%     +0.4%     
             出口物价(较前月)                                     +0.2%     +0.2%     
    1330 美国零售销售(较前月)                         10月        +0.8%     +0.6%     
              扣除汽车的零售销售(较前月)                          +0.8%     +0.5%     
    1500 美国企业库存(较前月)                          9月        +0.1%     +0.2% 
    (完)
 
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 王颖/于春红；审校 王兴亚)

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