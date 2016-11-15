版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 11:21 BJT

台湾股市：结束两日跌势微升，科技股反弹

路透台湾11月15日 - 台湾股市周二结束两日跌势上涨，投资者抢进智能手机厂商宏达电 等跌深股票。

0253GMT，加权股价指数 小涨0.2%至8,958.11点。该指数昨日盘中触及四个月低点。

大盘指数在过去两个交易日均下跌，因投资者担心特朗普就任美国总统后，该国利率将会上升，从而引发资金撤出台湾和其他亚洲市场。

电子类指数 微升0.1%，金融保险类指数 小跌0.1%。

宏达电跳涨2.1%，大立光电 上扬0.8%。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐