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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 11:49 BJT

澳洲经济：仍具有韧性，需要增加政府支出--IMF报告

IMF称，澳洲在矿业以外的商业投资令人失望，就业不足率仍然较高，薪资增长乏力。

报告建议总理滕博尔(Malcolm Turnbull)的保守政府放缓五年期平衡预算的努力。

“在IMF职员看来，有针对性的财政整顿应该更加循序渐进，一些利于增长的支出应该要加速。”

报告称，尤其是大幅收紧2017/18财年财政政策的计划，可能效果适得其反。相反，澳洲政府应该考虑在基础设施方面支出更多，基础设施是该国的热门话题之一。

“对有效基础设施的支出采取更具持续性以及多年期增长的模式...将是有利的，因为澳洲具有基础设施需求和财政空间，融资环境利好，而且预期将逐步恢复充分就业，”IMF职员报告称。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 徐文焰/陈宗琦)

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