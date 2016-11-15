澳洲经济：仍具有韧性，需要增加政府支出--IMF报告

IMF称，澳洲在矿业以外的商业投资令人失望，就业不足率仍然较高，薪资增长乏力。

报告建议总理滕博尔(Malcolm Turnbull)的保守政府放缓五年期平衡预算的努力。

“在IMF职员看来，有针对性的财政整顿应该更加循序渐进，一些利于增长的支出应该要加速。”

报告称，尤其是大幅收紧2017/18财年财政政策的计划，可能效果适得其反。相反，澳洲政府应该考虑在基础设施方面支出更多，基础设施是该国的热门话题之一。