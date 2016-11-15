澳洲经济：仍具有韧性，需要增加政府支出--IMF报告

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
IMF称，澳洲在矿业以外的商业投资令人失望，就业不足率仍然较高，薪资增长乏力。
报告建议总理滕博尔(Malcolm Turnbull)的保守政府放缓五年期平衡预算的努力。
“在IMF职员看来，有针对性的财政整顿应该更加循序渐进，一些利于增长的支出应该要加速。”
报告称，尤其是大幅收紧2017/18财年财政政策的计划，可能效果适得其反。相反，澳洲政府应该考虑在基础设施方面支出更多，基础设施是该国的热门话题之一。
“对有效基础设施的支出采取更具持续性以及多年期增长的模式...将是有利的，因为澳洲具有基础设施需求和财政空间，融资环境利好，而且预期将逐步恢复充分就业，”IMF职员报告称。(完) (编译 汪红英/刘秀红；审校 徐文焰/陈宗琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。