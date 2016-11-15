版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 11:31 BJT

《汇市简讯》美元站回108日圆，日本薪酬结算日抛汇卖压告终

0312GMT

* 美元/日圆站回108，迄今区间在107.80-108.44，美债收益率持稳

* 美债收益率起初下滑，而后持稳，10年债收益率报在2.213%

* 日本出口商适逢薪酬结算日(Gotobi)的抛压目前告终

* 稍早下跌时在107.80-85可见坚实买单，107.70有更多买单 　　* 在108.00有9.90亿美元期权到期

* 200周移动均线切入位为108.47，6月3日高点在109.14　(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐