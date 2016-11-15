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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 11:35 BJT

中国新债：进出口行周四将增发至多190亿元四期债，期限3/5/10/20年

路透上海11月15日 - 中国进出口银行周二公告，将于周四(17日)招标增发不超过190亿元人民币四期债，
期限包括三年、五年、10年和20年。
    
    上述四期债分别为进出口行今年第13期 、第12期 、第10期CN160310=CF
XS和2015年第19期 的增发债，票面利率为2.80%、2.92%、3.18%和3.88%。
            
    具体发行条款如下：
 
                      2016年第13/12/10期和2015年第19期增发债
   ----------------------------------------------------------------
    招标规模上限      3/5年:50亿元；10年：60亿元；20年：30亿元
    期限/计息方式     3/5/10/20年固息
    招标时间          3/5年：11月17日上午10:00-11:00
                      10/20年：11月17日上午10:00-11:30
    招标方式          单一价格中标(荷兰式)
    缴款日            11月21日
    起息日            3年：11/7；5年：11/1；10年：9/5；20年：1/12
    发行期            11月17日-11月21日
    上市日            11月23日
    手续费            3年：0.05%；5年：0.1%；10年：0.15%；20年：0.2%
   ----------------------------------------------------------------(完)
            
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 (发稿 吕雯瑾；审校 林高丽)

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