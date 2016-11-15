中国企业：中化集团标售2017年交付的汽油船货

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月15日 - 据一份招标文件显示，中国中化集团公司旗下贸易子公司--中化新加坡国际石油有限公司正在标售2017年交付的长协汽油船货。
两位贸易行业的消息人士说，这是中化集团首次通过有期合约出售汽油船货。
据路透周二所见的招标文件，该公司标售在2017年每月或每季供应的一批36,000吨的92-RON汽油。
船货将交付至新加坡、马来西亚或越南。
招标截止日期为11月18日，在11月23日前有效。
一名消息人士称，该公司在现货市场定期出口汽油，但可能试探市场对有期合约的兴趣。
上述消息人士说，该公司船货销往包括印尼在内的全球各地。
未能立即联系到中化集团就此置评。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。