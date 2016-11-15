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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 12:16 BJT

中国企业：中化集团标售2017年交付的汽油船货

路透新加坡11月15日 - 据一份招标文件显示，中国中化集团公司旗下贸易子公司--中化新加坡国际石油有限公司正在标售2017年交付的长协汽油船货。

两位贸易行业的消息人士说，这是中化集团首次通过有期合约出售汽油船货。

据路透周二所见的招标文件，该公司标售在2017年每月或每季供应的一批36,000吨的92-RON汽油。

船货将交付至新加坡、马来西亚或越南。

招标截止日期为11月18日，在11月23日前有效。

一名消息人士称，该公司在现货市场定期出口汽油，但可能试探市场对有期合约的兴趣。

上述消息人士说，该公司船货销往包括印尼在内的全球各地。

未能立即联系到中化集团就此置评。(完) (编译 汪红英；审校 徐文焰)

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