中国汇市：人民币早盘跌破6.86创近八年新低，监管层对汇价波动容忍度提高

* 人民币早盘跌破6.86创近八年新低

* 中间价八连跌至近八年新低

* 美指在百点关口徘徊，人民币继续承压

* 监管层放松维稳，对波动的容忍加大

路透北京11月15日 - 人民币兑美元即期 周二早盘一度跌破6.86关口，与八连跌的中间价同创近八年新低。交易员称，美元指数在百点关口附近徘徊，给人民币造成很大压力；而大行在关键点位亦没有值守，仅适度提供流动性，表明监管层对汇价波动的容忍度提高。在强势美元和维稳放松的共同作用下，短期人民币汇价仍将承压。

人民币即期今日一度跌至6.8660元。受美指大涨推动，最近不足十个交易日，人民币即期和中间价下跌逾千点，跌幅约1.5%，这在平稳为主的人民币汇率交易中并不多见。

交易员并指出，近期人民币波动较大，贬值速度超出很多自营盘预料；而客盘购汇大增。不过，人民币近期波动相较于新兴市场国家的货币仍不算大，且对一篮子货币仍相对平稳。日后市场将逐渐习惯汇价波动，日内300-600点的波幅都算正常。

“自营盘前面被弄傻了，以为6.83这个位置会守一守，毕竟守了那么多年了，自营盘在6.83前都TP（止盈）的差不多了，结果央妈说放就放了，大家就赶紧买买买。”一股份行交易员称。

亦有中资行交易员表示，感觉从特朗普意外当选美国总统之后，监管层的态度就有所转变，放松了对市场的管控。“人民币的汇率要有波动性，这种行情是正常的，以后市场会逐渐习惯。”

北京时间11:54，人民币兑美元 即期报6.8599元,上日收报6.8409元，夜盘终报6.8452元。今日人民币兑美元中间价 报6.8495元，上日中间价为6.8291元。人民币兑美元即期成交额 为106.72亿美元，上日半日为99.28亿美元。

全球汇市方面，美元测试近14年最高点，因特朗普当选美国总统后债券收益率(殖利率)飙升，吸引投资者买进美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.044元, 上日尾盘为7.0445元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.8675元, 上一交易日尾盘报6.8549元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8599，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.3737、6.3344和8.5671。