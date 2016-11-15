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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 12:18 BJT

路透基点：神州租车三年期到期一次性偿还贷款规模提高至2.5亿美元

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港上市公司神州租车(CAR Inc)已将其三年期到期一次性偿还贷款规模从起初目标1.5亿美元提高至2.5亿美元。

瑞士信贷为牵头行兼簿记行，有17家贷款方加入联贷。签署日期为11月11日。

银行获得最高综合收益255个基点，贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码210个基点，费用135个基点。

神州租车总部位于北京，是中国最大的租车公司之一，成立于2007年9月，业务遍布中国70个主要城市。(完)

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