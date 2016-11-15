版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 12:22 BJT

《全球汇市》美元靠近13年半高点，美债收益率飙升

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0751  1.0734  +0.16  -1.00  1.0860
    美元/日圆            108.09  108.41  -0.30 -10.15  120.30
    欧元/日圆         116.21  116.40  -0.16 -10.93  130.47
    美元/瑞郎            0.9968  0.9980  -0.12  -0.50  1.0018
    英镑/美元            1.2487  1.2485  +0.02 -15.27  1.4738
    美元/加元            1.3529  1.3554  -0.18  -2.24  1.3839
    美元/离岸人民币      6.8687  6.8540  +0.21  +4.58  6.5680
    澳元/美元            0.7563  0.7550  +0.17  +3.96  0.7275
    新西兰元/美元        0.7114  0.7114  +0.00  +4.23  0.6825
    澳元/日圆         81.760  81.840  -0.10  -6.69  87.620
    新西兰元/日圆     76.920  77.120  -0.26  -6.17  81.980
    英镑/日圆         134.97  135.35  -0.28 -23.84  177.22
    澳元/新西兰元     1.0625  1.0604  +0.20  -0.37  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译/审校 王颖/李爽/戴素萍/刘秀红/张涛/徐文焰/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐