《全球汇市》美元靠近13年半高点，美债收益率飙升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0751 1.0734 +0.16 -1.00 1.0860 美元/日圆 108.09 108.41 -0.30 -10.15 120.30 欧元/日圆 116.21 116.40 -0.16 -10.93 130.47 美元/瑞郎 0.9968 0.9980 -0.12 -0.50 1.0018 英镑/美元 1.2487 1.2485 +0.02 -15.27 1.4738 美元/加元 1.3529 1.3554 -0.18 -2.24 1.3839 美元/离岸人民币 6.8687 6.8540 +0.21 +4.58 6.5680 澳元/美元 0.7563 0.7550 +0.17 +3.96 0.7275 新西兰元/美元 0.7114 0.7114 +0.00 +4.23 0.6825 澳元/日圆 81.760 81.840 -0.10 -6.69 87.620 新西兰元/日圆 76.920 77.120 -0.26 -6.17 81.980 英镑/日圆 134.97 135.35 -0.28 -23.84 177.22 澳元/新西兰元 1.0625 1.0604 +0.20 -0.37 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译/审校 王颖/李爽/戴素萍/刘秀红/张涛/徐文焰/张荻)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。