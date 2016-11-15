中国货币市场：资金面紧势未改，缴税之际市场供给不足

路透北京11月15日 - 中国银行间市场周二早间资金面延续紧势，大行融出稀少。交易 员称，虽然央行公开市场连续净投放，但正值缴税和例行缴准期，大行及股份制银行供给有 限，市场流动性紧势未改。 他们并称，结合央行近期姿态，且近日资金面波动性有所加大，未来资金面料继续保持 紧平衡；但央行在公开市场的灵活操作亦表明其维稳态度未变。 “今天（资金）还是蛮紧张的，大行不出，市场就比较紧，这周陆续都有一些缴税，也 到了例行缴准的时间了...因为在央行之前持续回笼后，整个市场流动性都偏低，所以稍微 有哪块有个缺口，大家就紧张了。”华东一银行交易员说。 她并称，经验来看，月底财政投放加上下月初银行备付金退回，届时流动性或会有所改 善；短期内资金面偏谨慎，因为近期汇率贬值力度较大，不过仍要看央行操作力度，觉得央 行总体上还是希望维稳。 人民币兑美元即期 周二早盘跌破6.86关口，与八连跌的中间价同创近八年新 低。交易员称，美元指数在百点关口附近徘徊，给人民币造成很大压力；而大行在关键点位 亦没有值守，仅适度提供流动性，表明监管层对汇价波动的容忍度提高。在强势美元和维稳 放松的共同作用下，短期人民币汇价仍将承压。 上海一银行交易员亦表示，“感觉汇率对这几天资金面影响倒不是很大，主要还是缴税 ，公开市场帮助也不大。” 他同时认为，央行政策报告已清楚地表明大宽松时代不再有，未来考虑到政策调控及降 杠杆需要，流动性仍将保持紧平衡。 中国央行公开市场今日进行总额1,850亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元， 14天期700亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放1,050亿元。本周公开市场共有5 ,750亿元逆回购到期，本周三还将有1,150亿元的MLF（中期借贷便利）到期。 以下为主要货币市场利率报价： 北京时间12:13 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.2499 2.2931 -4.32 七天 2.4555 2.4494 +0.61 14天 2.7727 2.6666 +10.61 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.9850 2.5400 +44.50 七天 3.0600 2.6000 +46.00 14天 3.0500 2.8100 +24.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3000 2.3000 +0.00 七天 2.6000 2.7000 -10.00 14天 3.0000 2.8000 +20.00 Shibor 其中:隔夜 2.2470 2.2310 +1.60 七天 2.4150 2.4070 +0.80 三个月 2.8955 2.8846 +1.09 备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 候向明； 审校 林高丽)