版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 12:26 BJT

中国货币市场：资金面紧势未改，缴税之际市场供给不足

路透北京11月15日 - 中国银行间市场周二早间资金面延续紧势，大行融出稀少。交易
员称，虽然央行公开市场连续净投放，但正值缴税和例行缴准期，大行及股份制银行供给有
限，市场流动性紧势未改。
    
    他们并称，结合央行近期姿态，且近日资金面波动性有所加大，未来资金面料继续保持
紧平衡；但央行在公开市场的灵活操作亦表明其维稳态度未变。

    “今天（资金）还是蛮紧张的，大行不出，市场就比较紧，这周陆续都有一些缴税，也
到了例行缴准的时间了...因为在央行之前持续回笼后，整个市场流动性都偏低，所以稍微
有哪块有个缺口，大家就紧张了。”华东一银行交易员说。
    
    她并称，经验来看，月底财政投放加上下月初银行备付金退回，届时流动性或会有所改
善；短期内资金面偏谨慎，因为近期汇率贬值力度较大，不过仍要看央行操作力度，觉得央
行总体上还是希望维稳。
    
    人民币兑美元即期 周二早盘跌破6.86关口，与八连跌的中间价同创近八年新
低。交易员称，美元指数在百点关口附近徘徊，给人民币造成很大压力；而大行在关键点位
亦没有值守，仅适度提供流动性，表明监管层对汇价波动的容忍度提高。在强势美元和维稳
放松的共同作用下，短期人民币汇价仍将承压。 
    
    上海一银行交易员亦表示，“感觉汇率对这几天资金面影响倒不是很大，主要还是缴税
，公开市场帮助也不大。”
    
    他同时认为，央行政策报告已清楚地表明大宽松时代不再有，未来考虑到政策调控及降
杠杆需要，流动性仍将保持紧平衡。
    
    中国央行公开市场今日进行总额1,850亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，
14天期700亿元，28天期150亿元。据此计算，单日将净投放1,050亿元。本周公开市场共有5
,750亿元逆回购到期，本周三还将有1,150亿元的MLF（中期借贷便利）到期。 

    以下为主要货币市场利率报价：
    
 北京时间12:13               今日(%)  上日(%)    变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                   2.2499     2.2931       -4.32
      七天                    2.4555     2.4494       +0.61
                                                 
      14天                    2.7727     2.6666      +10.61
                                                 
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                   2.9850     2.5400      +44.50
                                                 
      七天                    3.0600     2.6000      +46.00
                                                 
      14天                    3.0500     2.8100      +24.00
                                                 
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                   2.3000     2.3000       +0.00
                                                 
      七天                    2.6000     2.7000      -10.00
                                                 
      14天                    3.0000     2.8000      +20.00
                                                 
 Shibor                                                    
  其中:隔夜                   2.2470     2.2310       +1.60
                                                 
       七天                   2.4150     2.4070       +0.80
                                                 
       三个月                 2.8955     2.8846       +1.09
                                                 
 
    备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完)

 (发稿 候向明； 审校 林高丽)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐