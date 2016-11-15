香港个股：汇丰早盘曾触及今年高位，上日伦敦回购逾3,000万英镑股份

路透香港11月15日 - 欧洲最大银行--汇丰控股 周二香港早盘上涨并曾触及今年高位，上日在伦敦回购逾3,000万英镑的股份。

该股稍早一度升至61.8港元，为自去年12月31日以来高位。早盘收涨1.73%，报61.7港元；大市恒生指数 则升0.42%。

该行今天在联交所的声明称，周一在伦敦买入约486.2万股普通股，按成交量加权平均价每股6.3242英镑是启动回购以来最高价，涉资约3,075万英镑。

截至11月14日，汇丰累计回购234,476,948股普通股，金额约13.84亿英镑。

汇丰此前公布，截止第三季末的核心资本比率跳升至13.9%，这有利于近期的派息前景，即便该公司公布的税前获利大幅下降。而8月时宣布的25亿美元股票回购计划已经完成了59%，预计在今年底或2017年初全部完成。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)