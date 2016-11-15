中国期市：铁矿石价格上周疯涨后本周大跌，因中国钢价疲软抑制买气

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
新加坡交易所1月铁矿石期货 下跌3%至每吨72.44美元。
交易员称，实货铁矿石市场的交投活动有限；近来的交易带动指标现货铁矿石价格升至每吨80美元附近的逾两年高点。
据钢铁指数(TSI)显示，交付至中国天津港的铁矿石.IO62-CNI=SI价格周一持平于每吨79.70美元。
交易员说，中国现货钢铁价格也下跌，追随期货的跌势。
中国工信部周一称，预计2020年国内粗钢产量将降至约7.5-8亿吨。
2020年粗钢消费量将下降至6.5-7亿吨，2015年的粗钢需求为7亿吨。
Argonaut Securities的分析师Helen Lau说，这表明在2017-2020年期间，中国的钢铁产量将每年下降1%。
上海期交所交投最活跃的螺纹钢期货 下跌5.3%至每吨2,879元人民币，周一曾触及2014年5月以来的最高水准每吨3,220元。(完) (编译/审校 李春喜/汪红英/艾茂林)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。