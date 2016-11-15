中国期市：铁矿石价格上周疯涨后本周大跌，因中国钢价疲软抑制买气

新加坡交易所1月铁矿石期货 下跌3%至每吨72.44美元。

交易员称，实货铁矿石市场的交投活动有限；近来的交易带动指标现货铁矿石价格升至每吨80美元附近的逾两年高点。

据钢铁指数(TSI)显示，交付至中国天津港的铁矿石.IO62-CNI=SI价格周一持平于每吨79.70美元。

交易员说，中国现货钢铁价格也下跌，追随期货的跌势。

中国工信部周一称，预计2020年国内粗钢产量将降至约7.5-8亿吨。

2020年粗钢消费量将下降至6.5-7亿吨，2015年的粗钢需求为7亿吨。

Argonaut Securities的分析师Helen Lau说，这表明在2017-2020年期间，中国的钢铁产量将每年下降1%。