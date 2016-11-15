中国债市动态：情绪仍弱现券收益率普涨，IRS升势稍缓关注海外更多表现

路透上海11月15日 - 市场情绪依旧偏弱，中国银行间债市周二早盘现券收益率普涨，国开行四期新债发行结果也均高于预期。不过利率互换市场(IRS)上，因美国公债收益率自高位回落，以七天回购利率为基准的五年期品种升势暂缓。

交易员称，海外市场连日动荡，境内人民币汇率也波澜起伏，债市一时还看不到趋稳的迹象，只能随时观望。

华中一银行交易员表示，今日资金略紧，加之海外市场动荡，早盘10年国开债等收益率上涨，“160210比昨天又上了2-3个点，信用债的收益率也在上。”

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2450%/3.2400%，上日尾盘为3.2175%/3.2060%。

利率互换方面，五年期IRS最新成交在3.20%附近，与上日尾盘相比变动不大。

指标美国10年期公债 收益率稍早最高见2.30%，为1月初来最高，不过目前已回落至2.21%-2.22%左右。

国开行 上午招标的三、五、10和20年增发债，中标收益率为2.8526%、3.0107%、3.1820%和3.5251%，均高于2.81%、2.99%、3.16%和3.48%的预测均值。

人民币兑美元即期 周二早盘一度跌破6.86关口，与八连跌的中间价同创近八年新低；离岸人民币兑美元 亦跌破6.87元关口，再创纪录新低。