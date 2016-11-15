中国债市动态：情绪仍弱现券收益率普涨，IRS升势稍缓关注海外更多表现

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月15日 - 市场情绪依旧偏弱，中国银行间债市周二早盘现券收益率普涨，国开行四期新债发行结果也均高于预期。不过利率互换市场(IRS)上，因美国公债收益率自高位回落，以七天回购利率为基准的五年期品种升势暂缓。
交易员称，海外市场连日动荡，境内人民币汇率也波澜起伏，债市一时还看不到趋稳的迹象，只能随时观望。
华中一银行交易员表示，今日资金略紧，加之海外市场动荡，早盘10年国开债等收益率上涨，“160210比昨天又上了2-3个点，信用债的收益率也在上。”
剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.2450%/3.2400%，上日尾盘为3.2175%/3.2060%。
利率互换方面，五年期IRS最新成交在3.20%附近，与上日尾盘相比变动不大。
指标美国10年期公债 收益率稍早最高见2.30%，为1月初来最高，不过目前已回落至2.21%-2.22%左右。
国开行 上午招标的三、五、10和20年增发债，中标收益率为2.8526%、3.0107%、3.1820%和3.5251%，均高于2.81%、2.99%、3.16%和3.48%的预测均值。
人民币兑美元即期 周二早盘一度跌破6.86关口，与八连跌的中间价同创近八年新低；离岸人民币兑美元 亦跌破6.87元关口，再创纪录新低。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.635元人民币，较上日结算价跌0.14%；10年期国债主力合约T1703 收报99.520元，较上日结算价跌0.18%。(完) (发稿 李宏薇; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。