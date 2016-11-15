中国环保：河南“不作为、慢作为”问题突出，黑龙江有降低标准现象--督察组

路透北京11月15日 - 2016年第一批中央环境保护督察已于近日陆续向地方反馈。新华社周二报导称，督察组向河南省反馈指出，河南环境保护工作推进落实不够有力，不作为、慢作为问题较突出，部分地区环境形势十分严峻，局部地区生态破坏较为严重。

督察组同日并向黑龙江省反馈称，该省工作部署存在降低标准、放松要求现象，如未按照相关规定，对省直相关部门工作情况进行年度考核，也未对2015年未完成治理任务且空气质量恶化地区实施问责；哈尔滨市环境治理工作推进亦不够有力。

督察组向江苏省委反馈称，该省贯彻落实国家环境保护决策部署不到位。如根据相关要求，该省到2017年底需实现煤炭消费总量负增长，但在该省2014年和2015年大气污染防治工作考核中，均未将煤炭消费总量控制要求纳入对地市的考核范畴。

今年7月，第一批中央环境保护督察工作全面启动，八个中央环境保护督察组分别负责对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等八个省（自治区）开展为期一个月的环保督察。从近期起，督察结果将陆续向被督察地方反馈。

以下为督察组认为存在的主要问题一览：

**河南省**

--环境保护推进落实不够有力。河南省不少干部存在诸如短期内牺牲环境换取增长不可避免，大气污染严重主要受地形、降水、风力等外部条件影响等认识上的错误和偏差。2016年上半年，河南省PM10和PM2.5浓度分别为144µg/m3和77µg/m3,均位列全国第二。

--不作为、慢作为问题比较突出。2015年全省供应柴油中超过75%为普通柴油，导致大量达不到国四标准的普通柴油作为车用柴油使用。全省油气回收治理工作完成时限一拖再拖，截至督察时仍有近半任务没有完成。河南省质检部门2014年至2015年新注册每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉2,713台，且部分锅炉安装于城市建成区，违反了国家大气污染防治行动计划要求。

--部分地区环境形势十分严峻。郑州市空气质量在全国74个重点城市排名中,从2013年倒数第十，一路下滑到2016年上半年倒数第三，成为全国污染最重的省会城市之一｡

--局部地区生态破坏较为严重。黄河湿地保护区三门峡段有多家企业无序开采，保护区多处山体残缺不全，大量废渣沿河道周边山坡随意堆放，破坏或侵占保护区面积3,300多亩，造成严重生态破坏。

**黑龙江省**

--工作部署存在降低标准、放松要求现象。例如，没有按照相关规定，对省直相关部门工作情况进行年度考核，也未对2015年未完成治理任务且空气质量恶化地区实施问责。一些地市环保压力传导不够。

--自然保护区违法违规开发建设问题严重。扎龙国家级自然保护区、挠力河国家级自然保护区、乌裕尔河国家级自然保护区等存在违法违规情况，导致部分湿地、草地等被破坏。

--哈尔滨市环境治理工作推进不够有力。近年来，哈尔滨市冬季大气污染严重，重污染天气频发，影响人民群众生产生活。

--部分区域环境污染严重，群众反映强烈。黑龙江省生活垃圾无害化处理率较低。目前，全省仍有临时性垃圾堆放场所280余处，累计堆存垃圾9,300多万吨，严重污染周边环境。

**江苏省**

--贯彻落实国家环境保护决策部署不到位｡按照相关要求，江苏省到2017年底需实现煤炭消费总量负增长,但在该省2014年和2015年大气污染防治工作考核中,均未将煤炭消费总量控制要求纳入对地市的考核范畴。此外,长江保护部署推进不够有力,2013年以来新增钢铁产能控制不力｡

--环境风险问题没有得到有效解决｡江苏现有各类化工生产企业6,300余家,入园率仅30%左右｡一些企业违法排污问题突出，周边地表水污染严重；全省危险废物处置能力不足，危险废物超期贮存、非法转移和非法填埋等问题突出｡