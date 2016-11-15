中国环保：河南“不作为、慢作为”问题突出，黑龙江有降低标准现象--督察组

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月15日 - 2016年第一批中央环境保护督察已于近日陆续向地方反馈。新华社周二报导称，督察组向河南省反馈指出，河南环境保护工作推进落实不够有力，不作为、慢作为问题较突出，部分地区环境形势十分严峻，局部地区生态破坏较为严重。
督察组同日并向黑龙江省反馈称，该省工作部署存在降低标准、放松要求现象，如未按照相关规定，对省直相关部门工作情况进行年度考核，也未对2015年未完成治理任务且空气质量恶化地区实施问责；哈尔滨市环境治理工作推进亦不够有力。
督察组向江苏省委反馈称，该省贯彻落实国家环境保护决策部署不到位。如根据相关要求，该省到2017年底需实现煤炭消费总量负增长，但在该省2014年和2015年大气污染防治工作考核中，均未将煤炭消费总量控制要求纳入对地市的考核范畴。
今年7月，第一批中央环境保护督察工作全面启动，八个中央环境保护督察组分别负责对内蒙古、黑龙江、江苏、江西、河南、广西、云南、宁夏等八个省（自治区）开展为期一个月的环保督察。从近期起，督察结果将陆续向被督察地方反馈。
以下为督察组认为存在的主要问题一览：
**河南省**
--环境保护推进落实不够有力。河南省不少干部存在诸如短期内牺牲环境换取增长不可避免，大气污染严重主要受地形、降水、风力等外部条件影响等认识上的错误和偏差。2016年上半年，河南省PM10和PM2.5浓度分别为144µg/m3和77µg/m3,均位列全国第二。
--不作为、慢作为问题比较突出。2015年全省供应柴油中超过75%为普通柴油，导致大量达不到国四标准的普通柴油作为车用柴油使用。全省油气回收治理工作完成时限一拖再拖，截至督察时仍有近半任务没有完成。河南省质检部门2014年至2015年新注册每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉2,713台，且部分锅炉安装于城市建成区，违反了国家大气污染防治行动计划要求。
--部分地区环境形势十分严峻。郑州市空气质量在全国74个重点城市排名中,从2013年倒数第十，一路下滑到2016年上半年倒数第三，成为全国污染最重的省会城市之一｡
--局部地区生态破坏较为严重。黄河湿地保护区三门峡段有多家企业无序开采，保护区多处山体残缺不全，大量废渣沿河道周边山坡随意堆放，破坏或侵占保护区面积3,300多亩，造成严重生态破坏。
**黑龙江省**
--工作部署存在降低标准、放松要求现象。例如，没有按照相关规定，对省直相关部门工作情况进行年度考核，也未对2015年未完成治理任务且空气质量恶化地区实施问责。一些地市环保压力传导不够。
--自然保护区违法违规开发建设问题严重。扎龙国家级自然保护区、挠力河国家级自然保护区、乌裕尔河国家级自然保护区等存在违法违规情况，导致部分湿地、草地等被破坏。
--哈尔滨市环境治理工作推进不够有力。近年来，哈尔滨市冬季大气污染严重，重污染天气频发，影响人民群众生产生活。
--部分区域环境污染严重，群众反映强烈。黑龙江省生活垃圾无害化处理率较低。目前，全省仍有临时性垃圾堆放场所280余处，累计堆存垃圾9,300多万吨，严重污染周边环境。
**江苏省**
--贯彻落实国家环境保护决策部署不到位｡按照相关要求，江苏省到2017年底需实现煤炭消费总量负增长,但在该省2014年和2015年大气污染防治工作考核中,均未将煤炭消费总量控制要求纳入对地市的考核范畴。此外,长江保护部署推进不够有力,2013年以来新增钢铁产能控制不力｡
--环境风险问题没有得到有效解决｡江苏现有各类化工生产企业6,300余家,入园率仅30%左右｡一些企业违法排污问题突出，周边地表水污染严重；全省危险废物处置能力不足，危险废物超期贮存、非法转移和非法填埋等问题突出｡
--部分区域生态环境问题突出。徐州市大气污染防治形势严峻。但仍然违法违规建设不少高排放项目。盐城市及有关区县长期放任盐城国家级珍禽自然保护区内违法进行多种开发活动｡（完） (发稿 马蓉；审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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