香港个股：新奥能源拟回购最多3亿美元优先票据，以降低汇兑风险

路透香港11月15日 - 近日汇市明显波动，中国城市燃气供应商--新奥能源 周二随即宣布回购最多3亿美元优先票据，以降低汇兑风险。

据公告，新奥能源于2011年5月发行本金总额7.5亿美元年息为6厘之十年期票据，现正根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限之票据之要约，收购上限为3亿美元之票据本金。

该公司表示，提出收购要约属集团资产负债表管理活动的一部分，旨在减少集团尚未偿还的以非功能性货币计价的债务，从而降低汇兑风险及优化集团的资本结构。

“本公司相信，收购要约为持有人提供获取票据的流动性的契机（透过提交彼等的票据以供本公司购买），而持有人或无法于其他情况下获得此契机。”新奥能源并称。

野村及汇丰担任收购要约之交易管理人。

新奥能源大部分业务位于国内，收入主要为人民币，但受人民币贬值拖累，去年以美元计值的优先票据及无抵押债券转换为人民币而产生的汇兑亏损约3.73亿元人民币，期内公司净利则为20.36亿元。

美国大选后汇市明显波动，美元周二接近13年半高点，因市场预期美国总统当选人特朗普的经济政策将提振通胀，推动债券收益率上升。

人民币兑美元即期 早盘一度跌破6.86关口，与八连跌的中间价同创近八年新低。 （完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 杨淑祯)