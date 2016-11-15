路透基点：长华电材及其子公司长华科技寻求35亿台币贷款--TRLPC

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，长华电材股份有限公司及其旗下长华科技正在寻求约35亿台币(1.1亿美元)贷款，以支持他们1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte Ltd的交易。

据消息人士称，多家银行正在竞争成为牵头行。

长华电材和长华科技在11月11日表示，已经签署了从日本住友金属矿山 收购SH Asia Pacific的100%股份的协议。

按照协议，长华电材将收购SH Asia Pacific的30%股份，长华科技将收购余下的股份。

长华电材上次接触贷款市场是在2012年4月，当时筹借了43.7亿台币等值的五年期循环信贷。这笔贷款由A部分27.5亿台币和B部分5,500万美元组成，玉山商业银行是牵头行。台币部分贷款利率为次级商业票据利率加码75个基点，税前保底利率为1.5%；美元部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过35个基点，则超出部分由借款人支付。(完) (编译 侯雪苹；审校 杜明霞)