路透基点：长华电材及其子公司长华科技寻求35亿台币贷款--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，长华电材股份有限公司及其旗下长华科技正在寻求约35亿台币(1.1亿美元)贷款，以支持他们1.41亿美元收购新加坡SH Asia Pacific Pte Ltd的交易。
据消息人士称，多家银行正在竞争成为牵头行。
长华电材和长华科技在11月11日表示，已经签署了从日本住友金属矿山 收购SH Asia Pacific的100%股份的协议。
按照协议，长华电材将收购SH Asia Pacific的30%股份，长华科技将收购余下的股份。
长华电材上次接触贷款市场是在2012年4月，当时筹借了43.7亿台币等值的五年期循环信贷。这笔贷款由A部分27.5亿台币和B部分5,500万美元组成，玉山商业银行是牵头行。台币部分贷款利率为次级商业票据利率加码75个基点，税前保底利率为1.5%；美元部分贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码95个基点。若Libor与台北金融业美元拆借利率(TAIFX)之差超过35个基点，则超出部分由借款人支付。(完) (编译 侯雪苹；审校 杜明霞)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。