《中国企业债发行日程表》--11月15日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *七台河城市 9 7 11/22簿记建档 -- AA 11/23-11/25 民族证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= *高淳经济 4 7 11/22簿记建档 -- AA 11/23-11/28 国信证券 开发区开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) ========================================================================================= 辽宁冠隆 10 7 11/9簿记建档 4.70% AA 11/10-11/16 长城证券 建设集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 东台国资经营 15 7 11/14簿记建档 *4.17% AA 11/15-11/16 华泰联合证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 天门城市 6 7 11/14簿记建档 *3.98% AA 11/15-11/17 银河证券 建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金/发行人以土地使用权担保) ========================================================================================= 贵阳城市建设 30 10 11/11簿记建档 4.00% AA+ 11/14-11/18 国信证券 投资集团停车场建设专项债 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 海安开发区 15 7 11/15簿记建档 上限4.50% AA 11/16-11/18 德邦证券 建设投资双创孵化专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 昌吉城市 8 7 11/15簿记建档 上限5.80% AA 11/16-11/18 兴业证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆金潼 10 7 11/15簿记建档 上限4.80% AA 11/16-11/18 开源证券 工业建设投资 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 河北中岳 12 5 11/15簿记建档 上限4.30% AA 11/16-11/18 中投证券 城市建设投资 (第3-5年分别偿还40%/40%/20%本金；邯郸建设投资为差额补偿人) ========================================================================================= 贵阳金阳建设 20 10 11/16簿记建档 *上限4.50% AA+ 11/17-11/18 东方花旗证券 投资集团停车场专项债 (第3-10年每年偿还10%/15%本金；以停车场产权抵押+预期收益担保) ========================================================================================= 毕节德溪建设 5.5 7 11/16簿记建档 *上限5.80% AA 11/17-11/21 兴业证券 开发投资地下管廊建设专项债 (第3-7年末分别偿还20%本金/毕节开源建设投资集团提供担保) ========================================================================================= 郓城水浒 9.7 7 11/18簿记建档 -- AA 11/21-11/22 东兴证券 城市建设置业 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 岳阳云溪城投 13 7 11/18簿记建档 -- AA- 11/21-11/23 西南证券 (第3-7年末分别偿还20%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 安顺西秀区 15 7 11/21簿记建档 -- AA 11/22-11/23 东方花旗证券 城镇投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 水城县城市 10.6 7 11/21簿记建档 -- AA 11/22-11/24 广州证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 临沂城市资产 12 7 11/21簿记建档 -- AA+ 11/22-11/25 申万宏源证券 经营开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 宜兴拓业实业 7.5 7 -- 取消发行 AA -- 中信建投证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 安顺市城投 14 5 11/9簿记建档 5.48% AA 11/10-11/16 五矿证券 老党校地块棚户区改造项目收益债 (第3-5年末偿还30%-40%本金) ========================================================================================= 万盛经济技术 10 5 11/17簿记建档 -- AA 11/18-11/22 广州证券 开发区城市停车场建设项目收益债 (第3-5年末偿还30%-40%本金/重庆市万盛经济技术开发区开发投资集团为差额补偿人) ========================================================================================= 广西柳州汽车城 11 10 11/21簿记建档 -- AA 11/22-11/24 国海证券 文化旅游科技体验园项目收益债 (第6-10年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= *益阳市县域 12 7 11/22簿记建档 -- AA 11/23-11/25 兴业证券 创新创业基地建设集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人以土地使用权等提供担保) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次