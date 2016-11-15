香港新股：大唐环境产业首日挂牌一度涨两成，惟午盘升幅收窄

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月15日 - 中国大唐集团旗下环保节能业务分支--大唐环境产业 周二首日挂牌一度涨两成，然午盘初段升幅收窄。
主要从事燃煤电厂脱硫等业务的大唐环境产业今早开高17%后升幅一度扩至20%，触及4.52港元，其后回落。
香港时间13:49，该股报4.04港元，较招股价3.78港元高7%。
大唐环境产业此前以招股价区间3.55-4.74港元的中低端定价，发售5.4亿股H股，集资20.4亿港元。
六名基石投资者--安邦投资、中国诚通、中国人寿富兰克林、中国人寿保险 、中国人寿集团以及三峡资本的认购金额合共13亿港元，并占经扩大后股本11.71%的股份。
按照2015年的产量计算，该公司占据全国平板式脱硝催化剂市场总额的30.7%，位居全国第一位。
大唐集团旗下上市公司还包括大唐发电 。（完）
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。