版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 13:58 BJT

香港新股：大唐环境产业首日挂牌一度涨两成，惟午盘升幅收窄

路透香港11月15日 - 中国大唐集团旗下环保节能业务分支--大唐环境产业 周二首日挂牌一度涨两成，然午盘初段升幅收窄。

主要从事燃煤电厂脱硫等业务的大唐环境产业今早开高17%后升幅一度扩至20%，触及4.52港元，其后回落。

香港时间13:49，该股报4.04港元，较招股价3.78港元高7%。

大唐环境产业此前以招股价区间3.55-4.74港元的中低端定价，发售5.4亿股H股，集资20.4亿港元。

六名基石投资者--安邦投资、中国诚通、中国人寿富兰克林、中国人寿保险 、中国人寿集团以及三峡资本的认购金额合共13亿港元，并占经扩大后股本11.71%的股份。

按照2015年的产量计算，该公司占据全国平板式脱硝催化剂市场总额的30.7%，位居全国第一位。

大唐集团旗下上市公司还包括大唐发电 。（完）

(记者 雷美珍；审校 张喜良)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐