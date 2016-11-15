新兴汇市：大多数新兴亚币小升，但未能缓解对美债上升的担忧

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 108.12 108.44 +0.30 +11.27 120.30 坡元 1.4130 1.4148 +0.13 +0.32 1.4175 台币 31.885 31.949 +0.20 +3.70 33.066 韩元 1170.50 1171.90 +0.12 +0.38 1174.95 泰铢 35.36 35.43 +0.20 +1.87 36.02 菲律宾披索 49.19 49.20 +0.02 -4.65 46.90 印尼卢比 13335.00 13355.00 +0.15 +3.37 13785.00 印度卢比 67.70 67.25 -0.66 -2.28 66.15 马币 4.3350 4.3250 -0.23 -1.04 4.2900 人民币 6.8602 6.8452 -0.22 -5.37 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 杜明霞/张若琪/王颖；审校 高琦/于春红/艾茂林)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。