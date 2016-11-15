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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 14:09 BJT

新兴汇市：大多数新兴亚币小升，但未能缓解对美债上升的担忧

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            108.12    108.44   +0.30  +11.27    120.30
    坡元            1.4130    1.4148   +0.13   +0.32    1.4175
    台币          31.885    31.949   +0.20   +3.70    33.066
    韩元           1170.50   1171.90   +0.12   +0.38   1174.95
    泰铢             35.36     35.43   +0.20   +1.87     36.02
    菲律宾披索       49.19     49.20   +0.02   -4.65     46.90
    印尼卢比      13335.00  13355.00   +0.15   +3.37  13785.00
    印度卢比       67.70     67.25   -0.66   -2.28     66.15
    马币            4.3350    4.3250   -0.23   -1.04    4.2900
    人民币          6.8602    6.8452   -0.22   -5.37    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 杜明霞/张若琪/王颖；审校 高琦/于春红/艾茂林)

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