澳洲股市：收低但已扳回部分跌幅，受澳洲央行会议记录乐观评估提振

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月15日 - 澳洲股市周二略微收低，收复稍早部分失地，因澳洲央行对经济的乐观评论抵消了避险情绪的不利影响。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低19.5点或0.37%至5,326.2点。
澳洲央行预计，随着关键大宗商品出口价格上涨和经济运行接近潜在水平，核心通胀将逐步上升，暗示这轮降息周期可能结束。
外汇服务提供商OFX Group 跌幅最深，在下调获利预期后一度暴跌17.3%。
全球最大的矿产企业必和必拓(BHP Billiton) 跌1.1%，此前铁矿石期货在亚洲时段大幅下滑。
力拓 跌0.8%，此前该公司称，对于当前铜市持“谨慎乐观”态度。
材料及医疗保健类股表现劣于大盘，抵消掉金融类股的涨幅。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。