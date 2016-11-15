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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 14:24 BJT

澳洲股市：收低但已扳回部分跌幅，受澳洲央行会议记录乐观评估提振

路透11月15日 - 澳洲股市周二略微收低，收复稍早部分失地，因澳洲央行对经济的乐观评论抵消了避险情绪的不利影响。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收低19.5点或0.37%至5,326.2点。

澳洲央行预计，随着关键大宗商品出口价格上涨和经济运行接近潜在水平，核心通胀将逐步上升，暗示这轮降息周期可能结束。

外汇服务提供商OFX Group 跌幅最深，在下调获利预期后一度暴跌17.3%。

全球最大的矿产企业必和必拓(BHP Billiton) 跌1.1%，此前铁矿石期货在亚洲时段大幅下滑。

力拓 跌0.8%，此前该公司称，对于当前铜市持“谨慎乐观”态度。

材料及医疗保健类股表现劣于大盘，抵消掉金融类股的涨幅。(完)

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