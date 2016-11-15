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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 14:28 BJT

日本股市：日经指数微幅收低，获利了结卖盘抵消掉银行股的涨幅

自上周三美国大选结果揭晓以来，日经指数已经累计上涨近9%，因投资者期望特朗普的经济政策将推升美元，从而有利于日本出口商。

特朗普上周三胜选至今，10年期美债收益率 累计上涨约0.40个百分点，触及10个月高位。

美元同期上扬6.7%，兑日圆周二亚洲盘报108.19，较隔夜的108.545下跌0.3%。

JPX-日经400指数 涨0.3%至12,615.04点。(完)

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