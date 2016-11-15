台湾股市：收小跌连三黑，明日台指期结算先中性看待

路透台北11月15日 - 台湾股市周二连续第三日下跌。分析师称，今日台股虽仅小幅涨跌，但外资料仍保守操作股市，估计台股区间盘整格局料将持续。至于明日的台指期结算预料对台股影响中性。

台湾加权股价指数 收跌0.10%,至8,931.03点；今日成交初值 为792.09亿台币，上交易日修正后为984.53亿。此前台股收盘低点为9月14日的8,902.3点。

台新投顾协理黄文清表示，外资出脱台股的动作料将持续一阵子。目前外资在台指期虽仍是多单，但可能是避险目的，预估明日台指期结算先以中性看待。

至于后续盘势，目前看法稍微保守。〞川普(特朗普)上来不确定因素增加、电子股走弱，新兴市场里外资也在减码。〞他说。

他也表示，到12月底之前最重要的应该还是美国联邦储备理事会是否升息，这将左右全球资金流向，预估新兴市场货币可能仍将承受一波撤出，届时台股可能向年线8,600点测试。

分析师预估，明日台股指数区间料在8,879-9,000点间。