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亚洲 | 2016年 11月 15日 星期二 14:39 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元和美债走势暂获喘息

0631 GMT

* 美元/日圆下跌0.28%，欧元/美元上涨0.13%，澳元/美元下滑0.15%，新西兰元/美元下跌0.25%

* 美元/离岸人民币上涨0.21%，美元/印度卢比上涨0.7%，美元/韩元下滑0.06%；美国原油期货上涨1.82%

* 日股日经指数微幅收低0.03%，上海沪综指下跌0.29%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数下跌0.11%，10年期美国公债收益率报2.20%，日本10年期公债收益率交投于零

* IFR欧洲开盘技术图：tmsnrt.rs/2eaw4hx

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(编译 高琦 审校 艾茂林)

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