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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 14:41 BJT

欧股业绩：德国默克第三季EBITDA超预期，并上调全年获利预估

路透法兰克福11月15日 - 德国默克集团(Merck KGaA)上调全年获利预估，因药物研发成本下降。

默克周二表示，预计全年经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为44.5-46亿欧元(47.8-49.5亿美元)，之前预估为42.5-44.0亿。

默克集团是药物和实验室用品生产商，还是用于显示屏的高科技化学品的最大生产商。该公司表示，第三季经调整的EBITDA增长24%至11.7亿欧元，高于路透访问的分析师平均预计的11.1亿欧元。(完)

(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)

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