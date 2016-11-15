欧股业绩：德国默克第三季EBITDA超预期，并上调全年获利预估

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透法兰克福11月15日 - 德国默克集团(Merck KGaA)上调全年获利预估，因药物研发成本下降。
默克周二表示，预计全年经调整的未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)为44.5-46亿欧元(47.8-49.5亿美元)，之前预估为42.5-44.0亿。
默克集团是药物和实验室用品生产商，还是用于显示屏的高科技化学品的最大生产商。该公司表示，第三季经调整的EBITDA增长24%至11.7亿欧元，高于路透访问的分析师平均预计的11.1亿欧元。(完)
(编译 王兴亚；审校 孙茉莉)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。