《路透晚报》--11月15日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--中国经济：存量担保和救助债务非政府债务，地方政府仅有适当责任--国务院

中国国务院周一发布地方政府性债务风险应急处置预案，表示存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。

--中国经济：地方债应急预案是未雨绸缪的储备政策，并非债务亮“红灯”--新华

新华社报导援引财政部有关负责人和权威专家称，出台地方债风险应急处置预案是未雨绸缪的储备政策，并非债务亮“红灯”；依法实施地方政府财政重整，也并非破产重组。

--新闻稿：中国双十一销售再创纪录缓解对消费放缓担忧

标普全球评级宣布，今年中国“双十一”期间销售再创纪录，缓解了人们对经济放缓形势下消费下滑的担忧；并认为，今年零售额激增的主要原因是线上消费所占比重日益提高。中国今年将超越美国成为全球最大的零售市场。

--中国经济：发改委批复新建赣州至深圳等两个铁路项目，总投资逾1,090亿元

中国国家发展和改革委员会最新批复赣州至深圳铁路、北京至唐山铁路两项工程的建设，前者投资为641.3亿元人民币，后者为449亿元，合计总投资达1,090.3亿元。

--中国环保：今年1-10月全国空气质量总体改善，京津冀仍是重灾区--环保部

中国环保部称，1-10月监测数据表明，今年以来全国及重点区域颗粒物浓度呈下降趋势，空气质量总体改善，但10月京津冀区域颗粒物浓度同比升高。据专家分析主要原因为，与去年同期相比，京津冀地区气象条件不利于污染物扩散，区域内颗粒物浓度有所升高。

【金融】

--中法关系：推动巴黎成欧元区人民币金融中心及熊猫债市场发展--财金对话

第四次中法高级别经济财金对话联合情况说明称，中国和法国两国将进一步推动巴黎作为重要的欧元区人民币金融中心和熊猫债券市场的发展，欢迎中法各类发行人在法国离岸市场和中国在岸市场发行人民币计价债券，且法方将鼓励法国机构发行熊猫债。

--中国金融：收紧理财产品监管，料打击银行业者资本--惠誉

评级机构惠誉报告表示，把无担保的理财产品纳入中国银行业者的资产负债表中，可能拖累监管者所要求的资本缓冲。理财产品是影子银行业务的主要来源。

--香港金融：外汇基金第三季投资收入按季升125%，后市难以预测--金管局

受惠于股市回暖，香港外汇基金于今年第三季录得投资收入425亿港元，按年由亏转盈，按季大增1.25倍，不过金融管理局（HKMA）总裁陈德霖称，美国大选后市场出现一些变化，令后市去向难以预测。

【固定收益】

--中国公开市场：今日进行总额1,850亿元逆回购，单日净投放1,050亿元

中国央行公开市场今日进行总额1,850亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期700亿元，28天期150亿元，中标利率分别为2.25%、2.40%和2.55%。据此计算，单日将净投放1,050亿元。

--中国债市动态：情绪仍弱现券收益率普涨，IRS升势稍缓关注海外更多表现

市场情绪依旧偏弱，中国银行间债市早盘现券收益率普涨，国开行四期新债发行结果也均高于预期。不过利率互换市场(IRS)上，因美国公债收益率自高位回落，以七天回购利率为基准的五年期品种升势暂缓。

--中国货币市场：资金面紧势未改，缴税之际市场供给不足

中国银行间市场早间资金面延续紧势，大行融出稀少。交易员称，虽然央行公开市场连续净投放，但正值缴税和例行缴准期，大行及股份制银行供给有限，市场流动性紧势未改。

--新债招标：中国国开行10年增发债收益率3.1820%，20年3.5251%

业内人士透露，中国国家开发银行上午招标的10年和20年增发债，中标收益率为3.1820%和3.5251%，高于3.16%和3.48%的预测均值，两期债投标倍数4.76倍和5.09倍；同日招标的三年和五年增发债，中标收益率为2.8526%和3.0107%，此前预测均值为2.81%和2.99%，投标倍数2.28倍和3.50倍。

【外汇】

--中国汇市：人民币早盘跌破6.86创近八年新低，监管层对汇价波动容忍度提高

人民币兑美元即期早盘一度跌破6.86关口，与八连跌的中间价同创近八年新低。交易员称，美元指数在百点关口附近徘徊，给人民币造成很大压力；而大行在关键点位亦没有值守，仅适度提供流动性，表明监管层对汇价波动的容忍度提高。在强势美元和维稳放松的共同作用下，短期人民币汇价仍将承压。

--中国汇市：路透测算的人民币汇率指数两跌一升，CFETS指数跌至94.24

路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇率指数较上日微跌0.09%至94.24；SDR篮子指数微升至95.06，BIS篮子指数微跌至95.56。

--投行观点：人民币短期可能面临贬值压力，但中期走弱空间有限--中金

中金公司早上发布研报称，近两日人民币兑美元大幅走软，但相对一篮子货币保持稳定；市场对本轮人民币贬值并不太担忧，从风险资产表现看，风险偏好并未受到明显抑制。未来美元的波动性可能上升，人民币短期内可能面临贬值压力，但中期进一步走弱的空间有限。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌结束三连涨，商品期货重挫拖累煤炭股领跌

中国股市沪综指缩量小幅收跌，结束连续三日升势。分析师指出，短期获利盘抛压渐重，股指在3,200点整数关口附近，反复震荡整理蓄势；而受商品期货市场暴跌影响，此前短线领涨的煤炭等黑色系板块今天跌幅居前。沪综指收报3,206.99点，跌3.38点或0.11%，今日上海A股成交2,666亿元人民币，上日为3,465亿元。

--中国期市：铁矿石价格上周疯涨后本周大跌，因中国钢价疲软抑制买气

亚洲铁矿石价格急剧下跌，因中国钢铁价格疲软，抑制了铁矿石的买气。部分分析师表示，铁矿石价格大涨可能更多是受到投机性买盘的推动。大连商品交易所交投最活跃的1月铁矿石合约中午时下跌4.4%至盘中低点每吨601元人民币(88美元)。

--中国热股：万科A股早盘突然大涨逾3%，受恒大继续增持消息刺激

中国大型房地产企业--万科早盘突然大涨逾3%，因香港联交所资料显示中国恒大继续增持万科A股。盘中最高一度触及27.80港元。

--中国个股：栋梁新材等五公司称恒大人寿增持其股份并自愿锁定六个月

在中国恒大人寿对栋梁新材等五只股票“快进快出”被保监会批评后，据栋梁新材等五家上市公司周一晚公告，恒大人寿买入和卖出相关公司股票均是基于对当时行情的判断，恒大人寿在11月已分别对这些公司股票进行增持，并对所持股票自愿锁定六个月。

--投行观点：料深港通数周内开通，推介海康威视等五只深圳股票--汇丰

投行汇丰报告称，预料深港通未来数周开通，北向投资者可能偏好新经济板块，因此该行推介海康威视等五只股票。其他四只获推介的股票分别为网宿科技、汇川技术、宜宾五粮液以及万达电影院线。

--中国房地产：中资企业在写字楼市场扩张意愿强，北京需求最强劲--机构

国际物业顾问--世邦魏理仕（CBRE）发布报告称，经其调查，过半中资企业未来三年有增加人员的计划，在写字楼市场上具备较强的扩张意愿，逾三成表示将在原有布点城市继续扩租，其中在北京的写字楼需求最为强劲。

--美国个股：滴滴出行与安飞士巴吉合作，为中国用户提供海外租车服务

中国最大移动出行平台滴滴出行宣布，其与安飞士巴吉集团(Avis Budget Group)达成战略合作协议，双方将携手为超过3亿的中国用户在近175个国家和地区提供境外安飞士(Avis)以及巴吉(Budget)的租车服务。

--《独家新闻》国际数据集团洽商将自身出售给中国财团--消息人士

据知情人士透露，国际数据集团(IDG)正在洽商将自身以逾10亿美元出售给一个中国财团，该财团由IDG大中华区董事长熊晓鸽牵头。国际数据集团是一家领先的科技出版公司，还拥有PCWorld、市场调研公司国际数据资讯(IDC)等知名公司。

--香港新股：大唐环境产业首日挂牌一度涨两成，惟午盘升幅收窄

中国大唐集团旗下环保节能业务分支--大唐环境产业首日挂牌一度涨两成，然午盘初段升幅收窄。主要从事燃煤电厂脱硫等业务的大唐环境产业今早开高17%后升幅一度扩至20%，触及4.52港元。

--香港个股：新奥能源拟回购最多3亿美元优先票据，以降低汇兑风险

近日汇市明显波动，中国城市燃气供应商--新奥能源随即宣布回购最多3亿美元优先票据，以降低汇兑风险。据公告，新奥能源于2011年5月发行本金总额7.5亿美元年息为6厘之十年期票据，现正根据经修订荷兰式拍卖程序作出以现金购买最高达收购上限之票据之要约，收购上限为3亿美元之票据本金。

--中港个股：上海电气拟向控股股东发行股份购买逾66亿元资产

中国大型装备制造商--上海电气集团股份有限公司周一晚公告称，公司拟向控股股东上海电气总公司发行股份，购买后者所持相关公司股权以及土地使用权等总价66.28亿元人民币资产。

--路透基点：潍柴动力寻求3.1亿欧元贷款用于再融资--TRLPC

汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国柴 油发动机制造商潍柴动力股份有限公司正在寻求3.1亿欧元(3.33亿美元) 五年期贷款，用于现有债务再融资。

--《热点透视》中国铜业公司鑫科材料欲进军好莱坞，剧本似乎有些离谱