路透基点：潍柴动力寻求3.1亿欧元贷款用于再融资--TRLPC

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国柴 油发动机制造商潍柴动力股份有限公司正在寻求3.1亿欧元(3.33亿美元) 五年期贷款，用于现有债务再融资。 澳新银行是唯一的牵头行兼簿记行及承销行，且已为潍柴动力贷款案 启动一般银团阶段。澳新银行将先行提供融资，所筹资金还将用于一般企 业用途。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码108个基点，剩余期 限为4.5年。 承贷3,500万欧元或以上的银行获得最高综合收益130个基点及牵头行 头衔，前端费99个基点；承贷2,000-3,400万欧元的银行获得综合收益128 个基点及主办行头衔，前端费90个基点。承贷1,000-1,900万欧元的银行 获得综合收益125个基点，前端费76.5个基点。 投资者见面会及实地考察定于11月25日在潍柴动力所在地山东潍坊举 行。承贷截止日为12月9日。 潍柴动力(香港)国际发展有限公司为贷款人，其母公司潍柴动力股份 有限公司为担保人；标普和惠誉对后者的评级为BBB级。 潍柴6月时与汇丰银行签署了一份3亿欧元的一年期过桥贷款，以资助 其买入德国叉车制造商凯傲(Kion)60%的新股配售，2012年8月曾潍柴购入 凯傲25%的股份。潍柴现在是凯傲最大的股东，持有38%的股份。(完) (编译 王琛；审校 李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。