路透基点：潍柴动力寻求3.1亿欧元贷款用于再融资--TRLPC

路透香港11月15日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国柴 油发动机制造商潍柴动力股份有限公司正在寻求3.1亿欧元(3.33亿美元) 五年期贷款，用于现有债务再融资。 澳新银行是唯一的牵头行兼簿记行及承销行，且已为潍柴动力贷款案 启动一般银团阶段。澳新银行将先行提供融资，所筹资金还将用于一般企 业用途。 贷款利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码108个基点，剩余期 限为4.5年。 承贷3,500万欧元或以上的银行获得最高综合收益130个基点及牵头行 头衔，前端费99个基点；承贷2,000-3,400万欧元的银行获得综合收益128 个基点及主办行头衔，前端费90个基点。承贷1,000-1,900万欧元的银行 获得综合收益125个基点，前端费76.5个基点。 投资者见面会及实地考察定于11月25日在潍柴动力所在地山东潍坊举 行。承贷截止日为12月9日。 潍柴动力(香港)国际发展有限公司为贷款人，其母公司潍柴动力股份 有限公司为担保人；标普和惠誉对后者的评级为BBB级。 潍柴6月时与汇丰银行签署了一份3亿欧元的一年期过桥贷款，以资助 其买入德国叉车制造商凯傲(Kion)60%的新股配售，2012年8月曾潍柴购入 凯傲25%的股份。潍柴现在是凯傲最大的股东，持有38%的股份。(完) (编译 王琛；审校 李爽)