香港已公布经济指标--2016/11/15

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年9月 零售销售值 -4.1 -10.5 -6.3 2016年9月 零售销售量 -3.9 -11.0 -4.0 2016年9月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +4.3 +2.0 2016年9月 甲类消费物价指数(CPI +3.3 +8.0 +2.1 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP) +1.9 +1.7 +2.3 季 16年7月-9月% 16年6月-8月% 15年7月-9月% 失业率 3.4 3.4 3.3 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年9月 贸易赤字/盈余 -39.71 -32.1 -36.38 注：*为已经更新 ^经修订数据。（完） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 雷美珍; 审校 乔艳红)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。